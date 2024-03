Los especialistas prefieren la melatonina: "Es una barbaridad recetar hipnóticos para el insomnio"

Noches sin dormir, ansiedad que se multiplica al ritmo de las agujas del reloj. En el silencio de la noche parece que todos los fantasmas se hacen reales y la angustia nos impide conciliar el sueño. Es le caso de Álvaro. Está casado y tiene 3 hijos adolescentes. Lleva siete años consumiendo benzodiacepinas y confiesa que "al principio me ayudaron mucho, de hecho bromeaba con mis amigos rezando aquello de orphidal nuestro que estás en los cielos". Sin embargo, pasó el tiempo y Álvaro comenzó a notar pérdidas de memoria y otros efectos secundarios: "me levantaba como si hubiera salido de fiesta con mis hijos". Por si fuera poco la dependencia se hizo cada vez mayor y no le bastaba con una pastilla. Había noches en que tomaba dos e incluso las mezclaba con el alcohol. Los problemas le agobiaban demasiado y sólo buscaba un poco de paz por la noche. La pescadilla se mordía la cola cada vez con más fuerza. Álvaro se vio envuelto en una espiral que le recordaba a la de estrellas del cine y el rock "destrozadas por la mezcla de alcohol y drogas". Sin embargo, este empleado por cuenta ajena de Granada no es un caso aislado. Uno de cada diez andaluces vive dependiendo de esa pastilla que le ayuda a dormir. Álvaro tuvo suerte y se topó con un médico que le descubrió un nuevo horizonte. Su amigo Eduardo le habló de la melatonina "y a partir de ahí todo cambió"

"Es una barbaridad recetar hipnóticos para el insomnio"

El catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada y Director del laboratorio internacional de melatonina Darío Acuña con 40 años de investigación a sus espaldas es quien lo dice. Considera que "recetar hipnóticos y ansiolíticos contra el sueño es una barbaridad". Hay un gran consenso internacional en el que se apuesta claramente por la melatonina. Está demostrado que en el 80% de los casos, la melatonina es eficaz para conciliar el sueño. Además, no tiene los efectos secundarios de las benzodiacepinas. Por si fuera poco, la melatonina tiene otras muchas propiedades. Por ejemplo, se ha mostrado muy eficaz para vencer las infecciones como las que provocó el coronavirus y es que "la melatonina ha sacado a mucha gente de la UCI"

Hablan los psicólogos: "Jamás consultes tus problemas con la almohada: no suelen hablar"

El Director de la Unidad de sueño de a Universidad de Granada Raúl Quevedo es psicólogo clínico y recomienda terapias variadas para solucionar los problemas de insomnio pero siempre apostando por hábitos de vida saludables. En COPE Quevedo insiste en que comer bien, evitar el tabaco y el alcohol en exceso ynunca consultar los problemas con la almohada pueden ser algunas medidas que nos ayuden a conciliar el suelo.

Los trastornos del sueño con cada día más frecuentes. No podemos olvidar que la ansiedad y la depresión son las enfermedades más comunes en España. Contamos en la Universidad de Granada con una unidad del sueño que dirige Raúl Quevedo y que acaba de presentar un estudio en el que destaca que en el que han analizado la asociación entre sueño, depresión y rendimiento cognitivo en la adolescencia, observando variables como el razonamiento inductivo, la comprensión lectora y el pensamiento matemático. Han participado 244 estudiantes de entre 12 y 17 años, de los que el 47,6 por ciento han sido chicos y el 52,4 por ciento, chicas.

Los resultados mostraron "relaciones bidireccionales significativas" entre las variables relacionadas con el sueño y la depresión, y entre estas últimas y el rendimiento cognitivo. Entre las principales conclusiones se pueden señalar que el sueño "no siempre afecta al rendimiento cognitivo de forma directa en la adolescencia" y que el rasgo depresivo se ha visto "más relacionado" con lo que se pueda rendir cognitivamente que el estado mismo de depresión.









A grandes rasgos, los expertos han apuntado a la "necesidad de promover las emociones positivas sin pretender disminuir las negativas como forma de mejorar el rendimiento cognitivo en los adolescentes". En cuanto a las variables sociodemográficas, las chicas declararon dormir peor y tener más síntomas depresivos que los chicos. Los estudiantes más jóvenes participantes en este estudio "declararon dormir mejor, pero rendir peor que los mayores". Como señala en su introducción el artículo científico, durante décadas, el interés en identificar y analizar los factores vinculados al rendimiento cognitivo en adolescentes ha ido creciendo en todos los ámbitos. Esto ha sido así especialmente en los ámbitos de investigación vinculados a la psicología clínica y la educación, siendo un tema que ha llegado a ser más relevante si cabe, destacan los expertos, debido al impacto que la pandemia de covid-19 ha podido tener en el rendimiento cognitivo y también académico de los adolescentes.