Loles López: "Juventud no es un apellido de la Consejería sino un nombre propio"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que la competencia que tiene asignada su departamento en materia de juventud "no es un apellido, sino un nombre propio. Para que la juventud sea el futuro, tiene que ser el presente. Porque no existe sociedad si no hay valores y en estos campos de voluntariado juvenil se proyectan valores como la solidaridad, la participación y el compañerismo".

López, que ha visitado el Campo de Voluntariado Juvenil promovido por el Instituto Andaluz de la Juventud que se está desarrollando en la localidad granadina de Dílar, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para la juventud andaluza puesto que "en ellos, jóvenes de diferentes procedencias se comprometen, de manera voluntaria y desinteresada, a desarrollar un trabajo de proyección social".

En 2022, el IAJ ha ofertado plazas en los tres tipos de campos de voluntariado juvenil que se desarrollan en Andalucía, en otras Comunidades y Ciudades Autónomas y en el extranjero. Para ello, esta entidad adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad convoca anualmente la presentación de estos proyectos para la selección y aprobación de aquellos que se realizan en el año a través de entidades organizadoras como ayuntamientos y asociaciones.

Los campos de voluntariados juvenil se ajustan a modalidades como la intervención social en barrios o zonas rurales, la conservación de patrimonio, arqueología, medio ambiente y, por último, emprendimiento y empleabilidad juvenil, que es novedad en esta edición. Según ha informado Loles López, este verano se están celebrando en Andalucía hasta 10 campos de voluntariado en los que están participando 194 jóvenes después de que en 2021 tuviesen que suspenderse por motivos sanitarios a causa de la pandemia por Covid-19.

El campo de voluntariado de Dílar, que se está desarrollando en este municipio entre el 7 y el 21 de agosto, consiste en el acondicionamiento de un vivero forestal y su entorno, así como en la construcción de una charca para anfibios con finalidades didácticas para el Aula de Naturaleza Ermita Vieja. Este proyecto cuenta con un presupuesto global de 15.025 euros del que el IAJ ha contribuido con 12.325 y en el que están participando chicos y chicas de entre 14 y 17 años procedentes de diferentes puntos de España.

Durante su visita, la consejera ha agradecido a las entidades que colaboran en este campo de voluntariado, que se está realizando por primera vez este año, como son la Cooperativa Granja Escuela Huerto Alegre, que cuenta con más de 20 años de experiencia, y el propio Ayuntamiento de Dílar. "Los campos de voluntariado juvenil constituyen una forma particular de servicio voluntario que cuenta con una larga tradición e implantación en España y a nivel internacional. Esta Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad asume con mucha responsabilidad las competencias de juventud y, por este motivo, son fundamentales este tipo de actividades", ha destacado.

Además del de Dílar, en la provincia de Granada se está desarrollando otro campo de voluntariado en la localidad de Moclín con una intervención arqueológica en la Cueva de Malalmuerzo.

En el resto de Andalucía, se han programado dos campos de voluntariado juvenil en la provincia de Almería en las localidades de Abrucena y Tíjola sobre medio ambiente. En Cádiz, uno en Alcalá de los Gazules sobre educación ambiental como herramienta social. Dos más en la provincia de Jaén, concretamente en Alcalá la Real y Bedmar en la modalidad de Arqueología; así como en Dos Hermanas y Osuna (Sevilla) sobre emprendimiento e intervención social respectivamente. Y, finalmente, se está celebrando un campo de voluntariado en Málaga capital también en la modalidad de intervención social.

Suben las cuantías para proyectos de Innovactiva

Por otra parte, la consejera ha recordado que el BOJA acaba de publicar la convocatoria del Programa Innovactiva destinada a jóvenes emprendedores que, en esta edición, ha aumentado la cuantía máxima de las subvenciones para los proyectos de 6.000 a 9.000 euros "con el objetivo de que nuestra juventud pueda poner en marcha un proyecto empresarial, un proyecto de vida", ha señalado.

Las subvenciones Innovactiva 2022 están destinadas a personas jóvenes mayores de 18 y hasta los 35 años de edad (40 años en proyectos agrícolas o ganaderos) que cuenten con Educación Secundaria Obligatoria o Certificado de Profesionalidad.

El acceso a estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, puede hacerse a través de la constitución de empresas con forma jurídica societaria mercantil, cooperativas o sociedades laborales; así como mediante la constitución como persona empresaria individual autónoma. La fecha de inicio de los trámites de constitución de la empresa o de los trámites de constitución como autónomo, comunicada en la solicitud, deberá estar comprendida entre la fecha de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2022.