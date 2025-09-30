La llamada de una vecina permite denunciar al autor de una pintada vandálica en el Zaidín

La Policía Local de Granada ha identificado y denunciado al supuesto autor de una pintada vandálica en una placeta del Zaidín, en el sur de la capital granadina, que se enfrentará por ello a una multa de entre 1.501 y 3.000 euros, todo ello después de que una vecina de la zona avisara de que lo estaba viendo hacer al parecer un grafiti de grandes dimensiones en los exteriores de un bloque.

Así lo ha divulgado a través de sus redes sociales la Policía Local de Granada, en un mensaje consultado por Europa Press. "No es solo por estética o por respetar el entorno de todos, estos actos conllevan multas de 1.501 a 3.000 euros", han advertido desde el cuerpo de seguridad municipal tras el operativo que desencadenaba la llamada telefónica de una vecina que advertía de que el supuesto autor estaba junto con un grupo de jóvenes.

Sobre la marcha, la Policía Local destinó una patrulla que, además de identificar y denunciar al supuesto autor de la pintada, se incautaba esa misma tarde de diversos aerosoles que habrían sido utilizados para la misma, según el material gráfico distribuido en este mismo mensaje.