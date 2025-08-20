La Junta destina 130.000 euros al desarrollo de varios proyectos de Polopos

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Granada, Luis Recuerda, y el alcalde de la localidad de Polopos-La Mamola, Matías González, han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de la citada localidad granadina para conocer el estado de los proyectos impulsados a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), así como de otras aportaciones de la Junta, como es el caso de Meinfra.

Las distintas partidas suman un total de 128.158 euros y permiten llevar a cabo "distintas mejoras en servicios e infraestructuras municipales", que además han facilitado la creación de empleo en la localidad, con un total de 216 trabajadores y cerca de 3.800 jornales, según ha destacado la Junta este miércoles en una nota.

Las obras a cargo del PFEA han actuado en el camino de la Torre Cautor, "un camino de gran atractivo paisajístico, en el se ha dado empleo a 32 personas con más de 585 jornales, e invertido cerca de 20.000 euros", según ha detallado Recuerda.

Desde la Junta valoran que este mismo programa, en distintas ediciones desde 2019, ha dado la posibilidad de "mejorar la limpieza en monte y playa", dotar de un servicio de mantenimiento de la línea de costa, adecuar las vías del municipio, el arreglo del vía Haza del Trigo o el de la fuente de Polopos.

Otro de los "frutos" de este Plan de Fomento y Empleo Agrario ha sido la construcción de una nave de uso industrial, el arreglo de caminos turísticos y de un edificio de uso hotelero rural.