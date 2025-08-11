La Guardia Civil investiga varios incendios en Pinos Puente

La Guardia Civil investiga varios incendios registrados en viviendas de dos zonas de Pinos Puente (Granada) y trabaja con la hipótesis de que estén relacionados con el homicidio por arma de fuego de un joven de 20 años ocurrido en esta localidad el pasado sábado.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Granada, no se han producido daños personales en ninguno de los incendios, que han sido sofocados por los servicios de emergencia.

El instituto armado mantiene un dispositivo de seguridad en el municipio tras la detención de un hombre de 31 años como presunto autor de la muerte del joven, que fue hallado con una herida de bala en el pecho y trasladado en estado crítico a un hospital, donde falleció.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen, determinar la relación de los incendios con este suceso e identificar a otros posibles implicados. Los hechos mortales ocurrieron sobre las 6:00 horas del sábado por causas que no han trascendido.