El Grupo Social ONCE supera su "récord histórico" en la provincia

El Grupo Social ONCE ha vuelto a alcanzar otro "récord histórico" en términos de ventas de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en Granada en el último ejercicio, con unos ingresos de 63,32 millones de euros, que suponen un incremento de un 6,26% sobre el año anterior, según los datos que recoge el Informe de Valor Compartido 2024 presentado este miércoles por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez y la directora en la provincia, Carmen Aguilera, junto al vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro.

Así lo ha comunicado la entidad en una nota de prensa, donde ha informado que las ventas de los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE generaron unos ingresos de 63,32 millones de euros en la provincia, lo que se ha traducido en 35,6 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en Granada.

Además, ha detallado que de cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan principalmente a retribuir la labor de los vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Por otro lado, la entidad ha destacado que las loterías responsables de la ONCE "son el motor de un modelo de gestión segura y social" que somete sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL). También cuenta con un Programa Marco de Juego Responsable, que "fija compromisos y otorga seguridad al consumidor", así como con un plan especial Sólo uso interno de protección de menores, además de impulsar investigación e iniciativas al respecto.

Para el Grupo Social ONCE, el 2024 fue también "un año excelente" en términos de creación de empleo, con 130 puestos de trabajo creados por la entidad en la provincia, que cuenta así con un total de 1.094 trabajadores, de los que 486 son vendedores, todos ellos con discapacidad. Del total de la plantilla, más del 45 por ciento son mujeres y el 60 por ciento tienen alguna discapacidad.

Así, la inversión social generada por el Grupo Social ONCE en Granada ascendió a 5,8 millones de euros, dirigidos a la atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad.

Asimismo, ha indicado que el año pasado 74 personas se afiliaron a la ONCE en Granada, que ya cuenta con 1.770 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 121 son personas con sordoceguera que recibieron 2.357 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE.

En el ámbito educativo, el pasado curso escolar 173 estudiantes de todas las etapas educativas recibieron la atención directa de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía. Durante 2024 se tramitaron 724 solicitudes de adaptación bibliográfica para usuarios de Granada y se usaron 148 equipos tiflológicos.

Además, 79 granadinos se beneficiaron de las ayudas al bienestar social que otorga la Organización. Por otro lado, la ONCE organizó un total de 186 actividades de animación sociocultural y deportiva en la provincia.

En el ámbito del voluntariado, la ONCE ha subrayado que 231 granadinos recibieron la atención del servicio que presta para su acompañamiento en la vida diaria gracias a 81 voluntarios que prestaron 1224 servicios personalizados y realizaron 4.638 horas de voluntariado.

Por su parte, Fundación ONCE, sigue constituyendo, a su juicio, "la mejor cadena de transmisión social de solidaridad del Grupo Social ONCE hacia toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad".

En el último año, ha intensificado su labor a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, apoyando económicamente a 203 proyectos presentados por 149 organizaciones sociales en Andalucía de la discapacidad.

Mención aparte en este ejercicio merecen las empresas sociales del Grupo Social ONCE, que superaron el punto de inflexión de cumplir diez años con la nueva denominación que suma ILUsión y uNIÓN para crear ILUNION, grupo líder en economía social y generación de empleo.

Su objetivo principal es, según la entidad, "una acción empresarial rentable, pero, sobre todo, favorecedora de la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables".

Para ello, la ONCE cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones --Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría--, que suman 117 centros de trabajo en Andalucía, de los cuales 52 son centro especiales de empleo.MÁS COMPROMISO CON GRANADA

Durante la presentación también intervino el usuario y promotor Braille, Antonio Guillermo Moles, que ha explicado cómo el braille le ha ayudado en su vida diaria en el año de la celebración del 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas, que cambió la historia de 300 millones de ellas.

La ONCE reclamó que este modelo, ideado por el francés Louis Braille, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los datos del Informe del Valor Compartido 2024 avalan la sólida trayectoria del Grupo Social ONCE en su compromiso con Granada, según ha destacado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla durante la presentación de este balance.

"2024 ha sido un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Granada. Un año de récord históricos en todos los parámetros que sostienen nuestra labor y que nos consolidan como cuarto empleador del país y primer operador en creación de empleo para personas con discapacidad", ha afirmado Martínez.

Son datos que, a su juicio, comprometen más al Grupo Social ONCE para hacer de Granada "un referente fundamental en términos de inclusión, accesibilidad y de igualdad entre todos". "Es un balance que afianza nuestro modelo de gestión empresarial y social y nos estimula y nos empuja a abrirnos más todavía a la sociedad", ha señalado Martínez.

En este contexto, el delegado de la ONCE ha reivindicado la unidad de acción de los hombres y mujeres que conforman el Grupo Social ONCE como un activo principal del resultado de este esfuerzo colectivo y ha agradecido "la confianza y el cariño" que depositan los granadinos a los productos de juego social de la ONCE y a su labor diaria.

"Vivimos tiempos de máxima crispación y polarización, alejados del consenso y del diálogo, es bueno fijarse en el ejemplo de unidad que da la ONCE al conjunto de la sociedad", ha concluido el delegado.