Granada recibe a los Reyes Magos con un recorrido exprés por la lluvia

Granada está preparada para recibir hoy a los Reyes Magos de Oriente en una Cabalgata que ha tenido que recortar notablemente su recorrido debido a las previsiones meteorológicas. La comitiva, con 25 carrozas, partirá a las 11:00 horas desde la avenida de la Constitución para llegar al Ayuntamiento sobre las 14:00 horas, donde les recibirá la alcaldesa, Marifrán Carazo.

Un cortejo con talento granadino

Los emisarios reales de este año están fuertemente ligados al talento local. El bailaor Manuel Liñán encarnará a Melchor, el guitarrista Juan Habichuela ‘Nieto’ será Gaspar, y el músico Miguel María Pérez Corroso asumirá el papel de Baltasar. Además, se recupera la carroza de la Estrella de la Ilusión, protagonizada por la medallista olímpica María Pérez, la primera mujer en asumir este papel.

Cultura y tradición sobre ruedas

Entre las carrozas temáticas destaca la dedicada a ‘Granada 2031’, vinculada a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura. A su llegada al Ayuntamiento, el duende Fermín anunciará desde el balcón la aparición de Sus Majestades para poner el broche final a la jornada.

Amplio dispositivo de seguridad y limpieza

Un total de 65 agentes de la Policía Local y una veintena de voluntarios de Protección Civil velarán por la seguridad. Tras el paso de la comitiva, un dispositivo especial de limpieza garantizará que la ciudad recupere la normalidad. Durante el recorrido se repartirán unos 7.500 kilos de caramelos y más de 2.500 pelotas, la mitad de lo previsto inicialmente.