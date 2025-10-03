Granada presenta la XX edición del calendario solidario de Down Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la presentación de la XX edición consecutiva del calendario solidario de Down Granada

Granada ha celebrado este jueves la presentación de la XX edición consecutiva del calendario solidario de Down Granada, un proyecto consolidado que aúna cultura, inclusión y solidaridad, destinado a recaudar fondos para los programas que la entidad desarrolla en beneficio de personas con síndrome de Down y sus familias.

El acto se ha celebrado en el Teatro Isabel la Católica, con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, representantes institucionales, entidades colaboradoras y numerosos ciudadanos, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La primera edil ha destacado que "Granada es una ciudad diversa, solidaria y comprometida, y Down Granada representa a la perfección esos valores. Apoyar la inclusión es apostar por un futuro mejor para todos".

La edición de 2026 está protagonizada por niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, fotografiados en espacios emblemáticos de la ciudad vinculados con la cultura, el patrimonio y las artes.

"Este enfoque no solo pone en valor la riqueza cultural de Granada, sino que también se alinea con el apoyo a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031", han destacado desde el Ayuntamiento. Las imágenes han sido realizadas por fotógrafos granadinos que han colaborado de manera altruista, aportando talento y sensibilidad artística al proyecto.

La alcaldesa ha subrayado que "proyectos como este reflejan el compromiso de Granada con la diversidad y la inclusión, y muestran cómo la cultura y el patrimonio pueden ser motores de cohesión social y desarrollo".

Asimismo, ha recordado la colaboración de Down Granada con el Ayuntamiento a través del Consejo Municipal de Discapacidad y el Plan Estratégico de Subvenciones, que financia programas que mejoran la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

El proyecto cuenta con el respaldo de empresas y entidades patrocinadoras como Rovi, Kolmer, Renta 4 Banco, Indizono, El Corte Inglés, Fundación Granada CF, CSIF, Kyocera Coanda, Fundación Covirán, Catering Velázquez, Vithas e Ideal, ejemplo del compromiso de la sociedad granadina con la solidaridad y la cultura.

La presentación de este calendario solidario es abierta al público, y Down Granada invita a toda la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, celebrando juntos la diversidad, la participación cultural y la visibilidad de las personas con síndrome de Down. Con esta nueva edición, la entidad refuerza su compromiso con la inclusión plena y la autonomía de las personas.