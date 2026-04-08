Granada impulsa el legado de Falla en su 150 aniversario

El Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla han formalizado un protocolo general de actuación. Este acuerdo establece el marco de colaboración institucional para desarrollar las actuaciones vinculadas al 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que el acuerdo "representa un paso firme en la estrategia de la ciudad para consolidarse como un referente cultural". Asimismo, ha puesto en valor que la coordinación entre administraciones permite "abordar con solvencia y rigor una conmemoración de esta envergadura".

Que la música de Falla, su legado compositivo, vital y documental, esté, este año más que nunca, en el centro de la conversación pública" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que "nos queda aún mucho por ahondar en la figura y obra de Manuel de Falla y este Año Falla que ahora iniciamos nos dota de una magnífica oportunidad para hacerlo". El objetivo, ha añadido, es que "la música de Falla" y su legado estén "en el centro de la conversación pública y en el lugar que siempre ha merecido en nuestra cultura".

Un marco para el futuro del archivo

El protocolo suscrito define un marco de cooperación técnica e institucional para garantizar la conservación, estudio y difusión del archivo y la obra del músico. El acuerdo contempla impulsar la mejora de la financiación de la Fundación, analizar medidas para optimizar su gestión y promover la declaración del Archivo como Bien de Interés Cultural.

Además, el documento establece la revisión de la gobernanza de la Fundación y la actualización de sus estatutos. Este pacto consolida el papel del Ayuntamiento de Granada como depositario de los fondos documentales, musicales y bibliográficos del compositor.

Programación con visión internacional

El programa conmemorativo desplegará una amplia agenda de actividades a lo largo de 2026, con una clara vocación nacional e internacional. Entre las principales citas destaca el concierto inaugural en París a cargo del pianista Javier Perianes y giras especializadas, como la dedicada al centenario del Concerto para clave.

La programación también incorporará exposiciones de gran formato como “Manuel de Falla. Una mirada actual”, congresos especializados y proyectos de investigación. A ello se suman producciones audiovisuales y propuestas en espacios emblemáticos de Granada, como el entorno de la Alhambra.