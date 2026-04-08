El Real Murcia gana tiempo con un experto mientras la jueza agota su paciencia

El Real Murcia ha ganado tiempo en su compleja situación económica tras la designación de Pedro Martín Molina como experto reestructurador. Sin embargo, la decisión judicial llega con una advertencia: se prohíbe al club presentar un tercer plan de reestructuración mientras continúe abierto el proceso de concurso necesario instado por el Málaga CF.

Para Quique Baeza, accionista de la entidad, el nombramiento es una “señal muy buena” que habilita al club para “ordenar su deuda”. Baeza duda que el concurso prospere, ya que desde la llegada de Felipe Moreno el club “está al día con la administración pública y con sus empleados” y ha demostrado equilibrio en las cuentas e incluso superávit.

Una deuda convertible y el papel de Tornel

Baeza sostiene que la deuda no es tan problemática como parece, ya que una parte importante corresponde a las ampliaciones de capital que hicieron los aficionados. En su opinión, la mayoría aceptaría convertir ese dinero en acciones, reviviendo el espíritu del “Hazlo tuyo”. En este escenario, el expresidente Agustín Ramos Tornel “va a jugar un papel muy importante”.

Además, se baraja otra vía para desbloquear la situación: que un tercero compre la deuda de los acreedores más beligerantes, como la del Málaga, que asciende a 120.000 euros. Según Baeza, el club ya contaría con el apoyo de dos de los tres tipos de acreedores necesarios para seguir adelante.

La paciencia del juzgado tiene un límite" Quique Baeza Accionista del Real Murcia

Pese al optimismo, el también director de Gol del Murcia reconoce que el tono de la jueza evidencia que “la paciencia del juzgado tiene un límite” y apremia al club a presentar “algo más novedoso”. Baeza considera crucial resolver la situación para no dañar la credibilidad del Real Murcia, justo cuando hay empresas interesadas en invertir y proyectos de expansión en marcha.

Pedro León, futuro presidente

En cuanto al futuro institucional, Baeza califica de “sensacional” la más que probable elección de Pedro León como nuevo presidente. Considera que su perfil y trayectoria lo asocian directamente al club y que su figura impondrá respeto en el vestuario. “Cuando Pedro León baja al vestuario en una situación complicada, los futbolistas lo van a tomar en serio y lo van a respetar”, afirma.

Cuando Pedro León baja al vestuario, los futbolistas lo van a tomar en serio y lo van a respetar" Quique Baeza Accionista del Real Murcia

De confirmarse, el de Mula se convertiría en el cuarto presidente del Real Murcia que ha sido previamente jugador, siguiendo los pasos de Manuel García Calvo, Antonio Martínez “el tío de la Maza” y el recordado Manolo Álvarez.