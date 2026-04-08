Noelia Arroyo marca distancias con la crisis de Vox para blindar la estabilidad de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha asegurado que su principal objetivo es garantizar la estabilidad del municipio. Frente a la crisis interna que atraviesa Vox, sus socios en el pacto de Gobierno, Arroyo ha afirmado que los problemas de los partidos "no pueden convertirse en problemas para los cartageneros".

El interés general, por encima de todo

Arroyo ha insistido en que su prioridad es el interés general y que no va a dedicar "el menor tiempo posible a los problemas que se puedan generar dentro de cada partido político". En este sentido, ha marcado una línea clara con sus socios de gobierno: "Ellos tendrán que poner orden en su casa".

Sin aceptar chantajes

La regidora ha sido tajante al negar cualquier tipo de presión por parte de la formación. Ha dejado claro que en la relación con sus concejales no existen nuevas condiciones. "No hay ningún tipo de imposición ni de chantaje ni de condición.

Por el momento, Arroyo ha confirmado que no habrá cambios en las concejalias. "No vamos a echar a nadie mientras quieran seguir trabajando por Cartagena", ha declarado.

Beatriz Sánchez del Álamo ha renunciado a su puesto en la junta de Gobierno" pr coherencia política" pero no dejará la concejalía de Turismo, según ha comunicado a la alcaldesa.

Centrada en la gestión

Finalmente, la alcaldesa ha restado importancia a los intentos de la oposición por "desestabilizar al gobierno", atribuyéndolos a los "nervios preelectorales". "Tengo mi programa de gobierno, tengo mi compromiso con Cartagena y de ahí no me van a sacar", ha concluido.