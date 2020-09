El Granada ya está en Albania

Foto: Granada CF – José Villoslada

A las 12 del medio día aterrizaba el Granada en el aeropuerto de Tirana. Desde allí se han dirigido por carretera a Dürres, donde mañana juega su primer partido de Liga Europea, frente al Teuta. La expedición que ha llegado a la capital albanesa en vuelo directo desde Granada, está compuesta por 24 jugadores. Se trata de todos los disponibles, más el guardameta del filial Arnau.

Esta es la lista de convocados:

Porteros: Rui Silva, Aaron y Arnau.

Defensas: Foulquier, Germán, Víctor Díaz, Carlos Neva, Quini, Vallejo, Domingos Duarte.

Centrocampistas: Gonalons, Milla, Eteki, Azeez, Fede Vico, Montoro, Soro y Yangel Herrera.

Delanteros: Antoñín, Soldado, Puertas, Machís, Jorge Molina y Kenedy.

Es una incógnita conocer si habrá o no rotaciones en la alineación titular. En el caso de optar por cambios existen distintas variantes que, a priori, todo hace indicar que no afectarían a la portería donde Rui Silva tiene sitio asegurado. Para la defensa existen opciones para que formen parte del once inicial Víctor Díaz y Vallejo, ocupando los espacios de Foulquier y Germán. En el centro del campo, pudiera exhibirse más músculo con Gonalons, en el lugar de Montoro. En las bandas existen alternativas como Kenedy y Soro y en la zona de ataque tienen opciones Jorge Molina y Antoñín. Todo dependerá de si se decide ofrecer continuidad o las mencionadas rotaciones.

Diego Martínez tendrá la oportunidad de entrenar esta tarde en el estadio Niko Dovana. El partido se jugará con el balón de la liga albanesa.

Baloncesto

Covirán de baloncesto, que comenzó a entrenar el 1 de septiembre, ya tiene definidos cinco encuentros de pretemporada. El primero será este sábado en Elda frente a Alicante. Luego participará en un triangular en Archena en el que actuarán también Murcia y Melilla, los días 25, 26 y 27 de este mes y los mismo rivales jugarán el GRX Memorial José Enrique de la Cruz en el Palacio de los Deportes, previsto entre el 7 y el 9 de octubre. Para esta última cita se desea contar con público en las gradas. El equipo comienza la liga el sábado 17 del próximo mes, recibiendo a Huesca.