La Junta de Andalucía "convierte en realidad" en 2025 proyectos históricos largamente demandados en la provincia de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado, en un balance del año 2025, que "ha sido un año en el que el gobierno de Juanma Moreno ha cumplido con Cádiz, convirtiendo proyectos largamente reivindicados en realidades y reforzando los servicios públicos y las inversiones en la provincia".

Según ha indicado la Junta en una nota, Colombo ha señalado que "el diálogo, la estabilidad y la moderación han sido claves para que Cádiz y Andalucía sigan avanzando".

En materia de empleo, ha destacado que Andalucía ha superado por primera vez los 3,6 millones de ocupados, mientras que la provincia de Cádiz alcanzó en noviembre las 424.746 personas afiliadas a la Seguridad Social, con más autónomos, menos paro y cifras récord en exportaciones. "Estos datos eran impensables hace unos años y hoy son una realidad gracias a una política económica responsable", ha afirmado.

Además, Colombo ha puesto el acento en la sanidad, recordando que Cádiz "ha dejado de ser una de las provincias con menor inversión por habitante", así como que "el gasto sanitario por andaluz ha superado por primera vez la media nacional". A ello se suma la acreditación del INIBICA por el Instituto de Salud Carlos III y nuevas infraestructuras sanitarias ya en funcionamiento, así como otras que van a ver la luz a lo largo del próximo año 2026, como los centros de salud de Mentidero en Cádiz, Vejer, Rota o el Esperanza de la Yedra en Jerez, ha apuntado.

De cara a 2026, la delegada ha avanzado que las inversiones en la provincia crecerán un 17,3%, pasando de 455 a 534 millones de euros, dentro de unos Presupuestos andaluces que superan los 51.500 millones y que destinan dos de cada tres euros a políticas sociales. "Cádiz se beneficia de la estabilidad presupuestaria de Andalucía, algo de lo que hoy no puede presumir el Gobierno de España", ha afirmado.

Mercedes Colombo ha enumerado algunos de los proyectos más destacados impulsados en 2025, como la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz, nuevas infraestructuras sanitarias, el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), el Camino del Práctico entre Sanlúcar y Trebujena, actuaciones en carreteras, puertos, abastecimiento de agua, vivienda, educación, servicios sociales y medio ambiente, así como la compra de la sede judicial de Chiclana de la Frontera, dentro de la política de ahorro en alquileres.

Asimismo, ha confirmado el "impulso de proyectos estratégicos" como el nuevo hospital de Cádiz, para el que ya se han consignado diez millones de euros, el desdoble de la A-491 entre Rota y El Puerto, o la reparación y ampliación del Puerto de Bonanza.

"Cumplimos lo prometido. Este Gobierno trabaja para mejorar la calidad de vida de los gaditanos, con más empleo, menos impuestos, mejores servicios públicos y proyectos que ya no se quedan en maquetas", ha concluido la delegada.