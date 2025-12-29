El Tertulión de COPE Cádiz: balance del 2025, el mercado de invierno y los objetivos del nuevo año

Un nombre ha entrado de lleno de cara al próximo mercado de fichajes del Cádiz CF, ventana que abrirá con la llegada del nuevo año 2026. Es el de Antoñito Cordero.

Confirmada ya la llegada del argentino Jerónimo Dómina, el club gaditano se centra ahora en reforzar otras parcelas, entre las que suenan las de central y extremo.

Precisamente el nombre de un extremo es el que está ahora en boca de todos. Lo ha anunciado el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en fichajes.

«El Cádiz CF acuerda la cesión de Antonio Cordero, procedente del Newcastle, tras la interrupción de la cesión del Westerlo», señalaba Fabrizio Romano en su cuenta personal de la red social 'X'. Y añadía: «El Cádiz CF gana la puja por el talentoso extremo, según confirman fuentes del #NUFC».

El Cádiz es el segundo equipo que más puntos ha sumado en 2025 en Segunda División y uno de los que mejor rendimiento medio mantiene jornada tras jornada. Además, el salto respecto al curso pasado es evidente, con nueve puntos más en el mismo tramo de competición.

Los datos avanzados refuerzan esta sensación. El Cádiz es el equipo que menos goles debería haber encajado, con un diferencial de -6,4, y el que menos partidos comienza perdiendo. Un conjunto fiable, competitivo y cada vez más difícil de superar que termina el año en playoff de ascenso y que, a pesar de las críticas que a menudo recibe el técnico, refuerzan que Gaizka Garitano está siendo artífice de un proyecto ilusionante en el conjunto amarillo.