El Granada bate un record al sumar 43 puntos

Foto: Granada CF – José Villoslada

El empate del Granada frente al Leganés, no fue fruto de un partido brillante ni atractivo, pero se sumó un punto. De esta manera, se consigue el récord de puntuación en Primera División, al alcanzar la cifra de 43 puntos. Pero hay que tener en cuenta que muchas de estas ligas, las jugó con 14, 16 o 18 equipos en la categoría y con un sistema en el cual una victoria suponía sumar 2 puntos y no 3, como en la actualidad. Pero esta circunstancia no resta mérito a esta gran campaña.

PenaltI y parada de Rui Silva

En el partido ante el equipo madrileño, hubo un momento crítico. Carlos Neva hizo un penalti, pero Rui Silva lo detuvo. El equipo de Diego Martínez creó pocas ocasiones de gol, aunque la entrega, a pesar del esfuerzo con un calendario que apenas ha dado descanso a los rojiblancos, tiene un gran mérito.

Debut de Antoñín

Entre otros aspectos, lo sucedido en Leganés pasará a la historia como el debut de Antoñín en la titularidad. El delantero malagueño está en proceso de crecimiento, disputando una categoría a la que debe de ir adaptándose y es una de las apuestas de futuro del Granada.

Eibar

Ahora habrá más tiempo para el descanso. El Eibar visitará Granada el próximo domingo (19,30 h.). Esto supone un alivio, después de haber jugado encuentros con menos tiempo para la recuperación. El calor puede ser un factor determinante en este partido.

Hoy el equipo ha vuelto en avión desde Madrid y se ha ejercitado en el gimnasio. Mañana habrá jornada de descanso. Son tres sesiones programadas antes del próximo compromiso ante el conjunto vasco. Las dos primeras tendrán como escenario la Ciudad Deportiva y el sábado será en los Nuevo Estadio de los Cármenes, tratando de acoplarse al horario en que se opondrá al Eibar.