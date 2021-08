Goleada del Rayo al Granada

Foto: Granada CF

El Rayo Vallecano ha sido justo vencedor del partido que ha disputado frente al Granada (4-0). El equipo de Robert Moreno ha ofrecido una pobre impresión. Hubo muchas dificultades en defensa, no se revolvió la dificultad que genera la presión arriba del contrario y faltó el pulso competitivo que sí tuvo el rival. Se pudo echar en falta la presencia de Foulquier, que ha sido traspasado al Valencia, y de Machis, que no pudo ser incluido en la convocatoria debido a una lesión muscular, pero no son excusas suficientes para la sucedido. Los rojiblancos fueron un conjunto irreconocible con respecto a los dos primeros partidos de liga.

El Rayo tarda poco en marcar

Pronto se adelantaron los madrileños en el marcador. Un error defensivo y un disparo que al golpear en Víctor Díaz alteró su trayectoria, permitieron al exjugador rojiblanco Álvaro García (2 m.), marcar el primer gol. El Granada parecía no encontrar el ritmo del encuentro y el Rayo se mostraba muy activo. Un penalti cometido por Domingos Duarte permitió al Rayo amplia su ventaja, tras materializar Trejo la pena máxima que a punto estuvo de tajar Aaron (23 m.). El lanzamiento golpeó en el larguero. Continuaba el dominio local y fruto de ello llegó el tercer tanto. Las dificultades en defensa favorecieron el gol de Randy Nteka (43 m.).

En el segundo tiempo parecía que el Granada iba a mejorar su imagen y Luis Suárez envió un balón al palo (5 m.). Pero pronto el partido volvió a tomar el mismo signo favorable al equipo local y el último tanto del encuentro lo lograba el Rayo. Un centro por la izquierda que casi logra desviar Aaron, fue rematado de cabeza por Comesaña (58 m.).

Nuevo horario para el próximo partido

Esta derrota y la imagen ofrecida por el Granada suponen una llamada de atención para el futuro. Parece evidente que la plantilla puede ofrecer un mejor rendimiento. Además, el mercado de fichajes debe contribuir a aumentar la calidad el equipo. El próximo fin de semana no habrá liga debido a la ventana de selecciones. La competición volverá para los rojiblancos el lunes 13 de septiembre (22 h.). Es el nuevo horario establecido para este encuentro, con el objetivo de facilitar la participación de los jugadores internacionales. Ese día el Betis visitará el Nuevo Los Cármenes.

Ficha técnica

Rayo 4 – Granada 0

Rayo Vallecano: Dimitirevski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Pathé Ciss (Óscar Valentín, m.57), Comesaña; Merquelanz (Isi, m.69), Álvaro García (Kevin Rodrigues, m.84); Trejo (Andrés Martín, m.69) y Randy Nteka (Bebé, m.84).

Granada: Aarón; Víctor Díaz (Quini, 63), Duarte, Germán, Neva; Montoro (Monchu, m.78), Luis Milla (Eteki, m.63), Gonalons; Antonio Puertas (Jorge Molina, m.46), Luis Suárez (Rochina, m.78) y Bacca.

Goles: 1-0, m.3: Álvaro García. 2-0, m.23: Trejo de penalti. 3-0, m.43: Randy. 4-0, m.58: Comesaña.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Colegio Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Pathé (m.38) del Rayo y a Luis Suárez (m.27), Milla (m.33) y Antonio Puertas (m.33) del el Granada.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Primera División disputado en el Estadio de Vallecas. Acudieron al encuentro 583 espectadores, cifra militada por la situación sanitaria. Antes de que comenzara el juego, se guardó un minuto de silencio por los abonados del Rayo Vallecano fallecidos en la pandemia del COVID-19.