Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Fiestas en Ogíjares al santísimo Cristo de la Expiración

El alcalde Estéfano Polo nos habla de los actos de las fiestas y del Festival flamenco

Fiestas en Ogíjares
Programa especial por las fiestas en Ogíjares

Juande Jerónimo

Desde el Ayuntamiento de Ogíjares invitan a descubrir todas las sorpresas que han preparado para celebrar las Fiestas de Ogíjares en honor al Santísimo Cristo de la Expiración, que tendrán lugar del 11 al 15 de septiembre. 

Música, deporte, actividades infantiles, gastronomía, tradición, diversión y momentos para todos los gustos y edades… ¡estas fiestas lo tienen todo!

