El V Festival Sun&Snow de Sierra Nevada apuesta por la música electrónica

El Festival Sun&Snow Weekend de Sierra Nevada, que celebra su quinto aniversario, fusionará entre el viernes 5 y el domingo 7 de abril la música electrónica y la belleza natural de la estación invernal.





El evento está diseñado para integrarse armoniosamente con los espacios de la estación, ofreciendo tres días de música en un paraje natural, marcando el inicio de la etapa final de la temporada de esquí al ritmo del mejor sonido club, según ha informado la Diputación en una nota de prensa tras su presentación.





Tal y como ha expresado la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, "el festival ha logrado consolidarse completamente tras cinco años de vida, convirtiéndose en una de las grandes referencias de música electrónica en las estaciones de esquí de Europa y en un reclamo turístico y cultural de primer nivel".





Nievas ha subrayado que "desde su creación, ha sido un acontecimiento pionero, que adapta a las cumbres de Granada una tendencia de festivales en ubicación de alta montaña, como Caprices en Saint Moritz o Polaris en Cras Montana".





Además ha señalado que "los visitantes que vengan a Sierra Nevada durante estos primeros días de primavera van a poder disfrutar de una treintena larga de actuaciones en directo y, tras las últimas nevadas, van a encontrar las mejores condiciones de nieve de toda la temporada, tanto por cantidad como por calidad".





La organización del festival "ha preparado una programación musical muy cuidada", buscando la confluencia entre el sonido house y la electrónica de vanguardia, con la ecléctica y vanguardista ciudad de Berlín como inspiración.





Contará con varios escenarios dentro de la estación, tanto en Pradollano como en Borreguiles, y con actuaciones durante todo el día, con turnos de mañana, tarde y noche.





La colaboración de la Diputación con este evento surge del convencimiento del potencial que tiene Granada como destino de festivales, ha expresado la diputada, que ha aprovechado la oportunidad para anunciar que el Patronato Provincial de Turismo acaba de crear una nueva marca de promoción turística y cultural para dar a conocer la extensa y variada oferta de festivales musicales existentes en la provincia.





Ya existen más de 70 eventos, entre ellos el de Sierra Nevada. Granada Music Hub fue presentada en Madrid el pasado Fitur en una fiesta con actuaciones de músicos granadinos.





Por su parte, la directora de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Actividades de Sierra Nevada, María José Rienda, se ha congratulado de la consolidación de un festival que nació por la apuesta de un grupo de jóvenes, vinculados a la estación desde niños, que idearon un evento musical para la época primaveral y que hoy "es una de las grandes referencias de música electrónica en las estaciones de esquí del sur de Europa".





Rienda ha añadido que esta edición el festival promete ser un éxito ya que los seguidores que vienen de fuera a disfrutar de la música y los deportes de invierno "van a encontrar Sierra Nevada en el mejor momento de las temporadas, con todos los sectores abiertos y muy buenas condiciones de nieve".





Ignacio Rojas, director del festival, ha destacado la trayectoria del evento, "que aunque celebra su quinto aniversario en 2024, debido a la pandemia, es un proyecto con siete años de vida que se suma a los eventos de cierre de temporada como reclamo de visitantes a la estación".





Nombres internacionales como Mala Ita, Skatman o Paquita Gordon serán protagonistas en The Igloo Stage en la jornada inaugural el viernes 5 de abril. Una inauguración que se prolongará con Dj Holographic, Krystal Klear o Robag Whruhme en The Mountain Club Stage.





El sábado 6 de abril, Sun&Snow Weekend madrugará, haciendo sonar música la electrónica en The Altitude Stage, con el directo de Leafar Legov. De nuevo, en horario de tarde, a partir de las 18,00 horas, la electrónica volverá a inundar varios espacios de la estación. Orbe, Carlo o Curses hybrid Set en The Igloo Stage, paralelamente a The Mountain Club, que contará con los sets de Way of Thinking, John Talabot, Courtesy o Hunee.





Sun&Snow Weekend se despedirá el domingo 7 de abril con Musumeci o Paramida, en Altitude Stage, junto a la fiesta de clausura en el Hotel GH Monachil con el show de The Element, entre otros.