Desprendimientos por la caída de un rayo causan destrozos en viviendas de Lújar

Al menos seis casas han sufrido destrozos y varios animales han muerto aplastados debido a un desprendimiento ocasionado por la caída de un rayo en una colina del conocido como 'Tajo de las señoritas', en Lújar (Granada).



Según ha informado a EFE el alcalde de Lújar, José Antonio González, el desprendimiento se ha originado la tarde de este viernes en una de las cornisas de la montaña de la cara norte del pueblo, debido al parecer a una tormenta eléctrica acompañada de bastante lluvia.



Una gran roca de grandes dimensiones -similares a las de un coche, según el alcalde- se ha desprendido colina abajo y ha causado destrozos en varias viviendas, llegando incluso a introducirse en una de ellas.



La dueña de esta última, Mariluz Ruiz López, ha explicado que la roca ha caído en las camas de la segunda planta y la primera. La vivienda, de herencia familiar, estaba desocupada en ese momento, por lo que no ha habido daños personales, ni en esa ni en el resto de las afectadas.



"Ha sido un susto tremendo. No lo he escuchado porque vivo en otra parte del pueblo, pero un vecino al que le han caído cascotes lo ha pasado mal", ha dicho la mujer, que se ha referido al "miedo" que la situación ha provocado en el pueblo, donde vive "gente mayor", y ha confiado en que se estabilicen las cornisas para que no se produzcan nuevos desprendimientos.



El alcalde ha contactado con la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada para solicitarles ayuda dado que aún quedan algunos sedimentos en la parte de arriba "que en cualquier momento pueden caer y dañar otras viviendas" de la parte alta de este montañoso municipio de menos de 500 habitantes perteneciente a la comarca de la Costa de Granada.



Se da la circunstancia de que varios sedimentos de la misma piedra se han desprendido e introducido en uno de los corrales de un vecino causando la muerte por aplastamiento a dos perros.



La Guardia Civil ha cortado el acceso a la zona afectada por los desprendimientos.