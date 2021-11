Dejan pañales usados de bebés en una mesa de un bar

No podía ser un escenario peor. Los dodotis se quedaron encima de la mesa... y usados. Así se los encontró el camarero que advirtió en redes sociales "si tenéis hijos pequeños, no hagáis esto". y es que junto a los restos de la comida aparecieron esos pañales usados dispuestos a ser retirados por los empleados de ese establecimiento que siguen sin salir de su asombro. En la cuenta @soycamarero se ha producido cientos de reacciones. La mayoría apoya la denuncia de este empleado de la hostelería y no dudan en calificar a quienes han dejado ahí esos restos de "marranos", pero otros se preguntan sobre las instalaciones de los bares y la carencia de lugares adecuados para cambiar a los bebés.

Por favor, si tenéis niños pequeños no hagáis esto. pic.twitter.com/qofKM584Ea — Soy Camarero (@soycamarero) November 24, 2021

Algunos comentarios tiran de hilaridad y denuncian con cierto humor la mala educación de quien se creyó con el derecho a dejar ese pésimo recuerdo de su estancia en un bar

Pero y cuántos bebés tiene? O cuántos horas se pegaron en el bar para tres pañales???? — Candy hdez lugo (@Candyhdezlugo2) November 24, 2021

Los profesionales sugieren siempre dejar cualquier residuo de estas características en los aseos e incluso en las papeleras de los bares. Jamás sobre la mesa. Parece casid e sentido común

Siempre hay papeleras en los baños de los bares para eso, de todas formas todos los camareros te damos las gracias de corazón por no dejarlos tirados por ahí ????‍??♥? — in(diferente) (@suadanuesa) November 24, 2021

Entre las reacciones que ha provocado este hecho destaca también la de un camarero que cuenta una situación muy parecida. Cuando se dirigió a los progenitores para que se llevaran los pañales usados, la respuesta fue "¿Qué quieres? ¿Que me lo lleve a mi casa?" y tuvo que darles una bolsa para que lo tiraran.

La mayoría de la gente tiene un comportamiento mucho más cívico y no se les ocurre imitar ese comportamiento.

Yo he llegado a tener que cambiar a mi hijo en su carrito porque el baño del local era pequeñito y no tenía espacio ni mucho menos cambiador. No se me ocurrió poner un pañal sobre la mesa y huelga decir q lo sucio y lo limpio se quedó en mi carrito, no hay necesidad... — Emi Sanchez (@EmiSanchest) November 25, 2021

Pero no es el único "regalo" que encuentran los camareros. A veces aparecen otros residuos en las mesas que causan demasiado trabajo a los empleados de los locales y que para nada está pagado

En una ocasión tuve que recoger gran parte de una manzana que un padre llevaba en un táper para la merienda del niño, pisoteada debajo de mesa y silla.

Consumió un cortado. Me pasé más de diez minutos recogiendo el lío que dejó. Me sentí muy humillada. — Noèlia Farrero (@none08012) November 24, 2021

Algunos usuarios sugieren a @soyCamarero que vaya detrás de esos padres y les anime a comportarse con educación y recuerdan que han visto también pañales usados en los asientos del AVE. No siempre hay tiempo para hacer todas las cosas, pero sí es deseable que, lo que hagamos, lo hagmos bien y sin molestar a los demás

Mi irá iría a buscarlos y q lo recojan... Una vez vi un pañal en asiento del Ave... Nos merecemos todo lo q nos pasa. Extinguirnos ya de una vez... — Leticia (@leetuca) November 24, 2021





Desde luego que estos comportamiento no son el mejor exponente de cómo deben comportarse las personas. De ahí que los usuarios se vean en la obligación de recordar que algunos establecimientos se niegan a admitir mascotas, que podrían incluso comportarse con más civismo que algunas personas

Y luego la entrada a los animales está prohibida. El chiste se cuenta solo. — Alessa Stille (@AlessaStille) November 25, 2021