Controlado el incendio forestal en un paraje entre Granada y Cenes de la Vega

Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que forzó el corte del tráfico en la zona, ya restablecido.

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, sobre el terreno trabajarán este domingo seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.

El operativo trabajará para la extinción de este fuego que comenzó pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.

El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que fue desalojado, y las llamas han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.

El incendio forestal, que también ha movilizado a bomberos de los parques Sur y Norte de Granada, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, provocó durante la noche del sábado el cierre al tráfico de la A-395, la carretera de Sierra Nevada, reabierta ya con normalidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, que celebra estos días las fiestas en honor a San Bartolomé, ha anunciado este domingo que debido al riesgo extremo de incendios se cancelan los fuegos artificiales previstos para el final de las fiestas.