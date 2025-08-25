COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Controlado el incendio forestal en un paraje entre Granada y Cenes de la Vega

Esta madrugada se ha declarado otro incendio en Alhama

Incendio en Alhama

Incendio en Alhama

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que forzó el corte del tráfico en la zona, ya restablecido.

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, sobre el terreno trabajarán este domingo seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y tres autobombas.

El operativo trabajará para la extinción de este fuego que comenzó pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.

El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que fue desalojado, y las llamas han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.

El incendio forestal, que también ha movilizado a bomberos de los parques Sur y Norte de Granada, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, provocó durante la noche del sábado el cierre al tráfico de la A-395, la carretera de Sierra Nevada, reabierta ya con normalidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, que celebra estos días las fiestas en honor a San Bartolomé, ha anunciado este domingo que debido al riesgo extremo de incendios se cancelan los fuegos artificiales previstos para el final de las fiestas.

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 25 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking