Carmen Calvo justifica en COPE la Ley de Amnistía: "No habrá referéndum de autodeterminación"

La diputada nacional del PSOE Carmen Calvo ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar del ambiente de crispación que se está viviendo en las calles tras el anuncio de la Ley de Amnistía que se une a la desaprobación de jueces, abogados, fiscales y empresarios. Incluso voces socialistas han levantado el tono frente a una de las concesiones a los independentistas catalanas a cambio del voto a favor en el pleno de investidura que se celebra mañana y que podrás escuchar en directo en Herrera en COPE.

Calvo ha asegurado que "es un clima emocional que se está dando y que hemos visto en otros países en otros momentos. Hay gente que debería pronunciarse por el incumplimiento de la constitución en asuntos como la renovación del CGPJ"





Cambio de postura ante la Amnistía

En 2021 Carmen Calvo se posicionó en contra de la Amnistía en diferentes escenarios pero ahora es una de las grandes defensoras, insiste en que "La amnistía no apuntaba dentro de la Constitución no pasó ni el filtro de la mesa, esta de ahora es una figura jurídica que cabe en el derecho de gracia".

"El derecho de gracia existe en nuestra Constitución, la amnistía hay que explicarla"

Referendum de autodeterminación

Sobre uno de los temas más complicados "Hay dos referendums de autodeterminación ilegales que no se produjeron con el gobierno socialista" y preguntada sobre si habría uno legal bajo el gobierno del PSOE, Calvo incide en que "No, de autodeterminación no, tal como lo plantean los independentistas no"