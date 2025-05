La capital impulsa la cooperación entre ciudades y empresas para avanzar en zonas de bajas emisiones

Granada - Publicado el 29 may 2025, 08:31

El Carmen de los Mártires ha sido este miércoles el escenario de un encuentro de alto nivel en el que responsables institucionales, expertos técnicos y profesionales del ámbito sanitario se han reunido para abordar los desafíos y oportunidades que implica la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades españolas. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Granada, ha servido como punto de encuentro para "compartir conocimientos, buenas prácticas y fomentar la colaboración entre municipios que, desde diferentes contextos, avanzan hacia un modelo urbano más sostenible y saludable", han detallado desde el consistorio granadino en una nota de prensa. Con una programación cuidadosamente diseñada para integrar las perspectivas políticas, técnica y sanitaria, el evento ha puesto el acento en la necesidad de aprender de las experiencias previas de ciudades con mayor recorrido en esta materia. Granada, en pleno proceso de diseño de su ZBE, busca así consolidar un modelo que combine ambición medioambiental, eficacia técnica y sensibilidad social. La apertura institucional ha corrido a cargo de la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien ha destacado la importancia de compartir conocimientos entre territorios para acelerar la transformación urbana. Carazo ha reseñado que "las ZBE no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas. Este tipo de jornadas son esenciales para aprender unos de otros, consolidar estrategias comunes y construir ciudades más limpias, eficientes y habitables". El programa ha contado con representantes de distintas ciudades --entre ellas Granada, Málaga, Almería y Madrid-- que han compartido sus procesos de adaptación normativa, retos institucionales y claves para lograr la aceptación ciudadana. Los ponentes han coincidido en que la implantación de una ZBE requiere no solo de tecnología e infraestructuras, sino de un cambio cultural que promueva nuevas formas de movilidad más respetuosas con el entorno y la salud pública. Uno de los espacios más destacados ha estado dedicado a la vertiente técnica del diseño e implementación de estas zonas. Especialistas en movilidad, ingeniería urbana y planificación han subrayado la necesidad de alinear las políticas públicas con la capacidad tecnológica y la realidad operativa de cada ciudad. La importancia de la interoperabilidad entre sistemas, la coordinación entre niveles administrativos y el aprovechamiento de los datos para tomar decisiones informadas han sido algunos de los puntos clave debatidos. El impacto de las ZBE sobre la calidad del aire y la salud pública ha ocupado también un lugar central en el debate. Profesionales de la medicina y la salud ambiental han presentado evidencias que demuestran la reducción de contaminantes como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión así como su influencia directa sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros indicadores de salud urbana. Lejos de tratarse de una cuestión exclusivamente técnica o regulatoria, las ZBE han sido presentadas como "una herramienta de salud pública de primer orden, capaz de reducir la presión sobre los sistemas sanitarios, mejorar la calidad de vida y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por España a nivel europeo". Uno de los principales valores añadidos de esta jornada ha sido el enfoque colaborativo entre territorios. Frente a la fragmentación o la competencia entre modelos, Granada ha apostado por tender puentes entre ciudades, buscando una cooperación técnica estable y un intercambio permanente de soluciones replicables. El evento ha supuesto, en este sentido, un espacio privilegiado para identificar puntos de encuentro, contrastar metodologías y establecer vínculos duraderos entre equipos municipales, expertos y proveedores tecnológicos. El acto ha sido moderado por la meteoróloga y divulgadora científica Rosemary Alker, quien ha guiado con solvencia las distintas intervenciones, conectando la dimensión climática del problema con sus implicaciones urbanas y sociales. Más allá de las intervenciones y las mesas redondas, la jornada ha transmitido una visión clara: las ZBE deben formar parte de una estrategia más amplia para transformar la ciudad y adaptarla a los desafíos del siglo XXI. No se trata solo de restringir el tráfico o cumplir con obligaciones normativas, sino de construir entornos urbanos más amables, eficientes y resilientes. En palabras de Marifrán Carazo, "Granada está decidida a adoptar la mejor ZBE posible, aprendiendo de quienes ya han recorrido ese camino. Queremos una ciudad que respire mejor, que ofrezca espacios más seguros y saludables, y que afronte con responsabilidad los retos medioambientales de nuestro tiempo". La jornada ha contado con la colaboración de diversas entidades y empresas comprometidas con la innovación y la movilidad sostenible, entre ellas Doctor 13, Eysa, Alsa, API Movilidad, Innovasur, Acisa y Etralux, que han apoyado el desarrollo de los trabajos y el intercambio de experiencias. La clausura ha dado paso a un espacio de 'networking' entre representantes institucionales, técnicos y empresas colaboradoras, reforzando la vocación de cooperación que ha guiado toda la jornada.