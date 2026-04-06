Caja Rural Granada refuerza su alianza con los 45.000 profesionales de la provincia

Caja Rural Granada ha renovado su acuerdo de colaboración con la Unión Profesional, la organización que agrupa a todos los colegios profesionales de la ciudad y representa a más de 45.000 miembros. Esta renovación se enmarca en el compromiso de la entidad con los colectivos profesionales, que se materializa a través de más de 90 convenios vigentes para ofrecer condiciones preferentes y productos adaptados.

Alianza estratégica

El director de Banca Corporativa de Caja Rural Granada, Miguel Cobos, y el presidente de la Unión Profesional, Javier García-Valdecasas Alex, han formalizado la firma del convenio en los Servicios Centrales de la entidad financiera. Durante el encuentro, Cobos ha destacado la importancia de "fortalecer los lazos con los colegios profesionales granadinos, un colectivo clave para el desarrollo económico y social de la provincia".

Desde la entidad han afirmado que trabajan para "ofrecer soluciones financieras adaptadas y un acompañamiento cercano que facilite su actividad diaria y contribuya a impulsar nuevos proyectos". Según Cobos, "la renovación de este acuerdo refleja nuestro compromiso estable y continuo con quienes vertebran la vida profesional de Granada".

Beneficio mutuo y futuro

Por su parte, Javier García-Valdecasas considera fundamental buscar colaboraciones que no solo "faciliten el emprendimiento de los profesionales colegiados", sino que también sirvan para "mejorar la calidad de los servicios de sus socios". Ha señalado que este convenio con la Rural de Granada permite cubrir una necesidad de la que se benefician ambas entidades de forma recíproca.

Al acto también han asistido, por parte de Caja Rural Granada, el responsable de Colectivos, Ángel Aguilera. En representación de la Unión Profesional estuvieron presentes los miembros de la Junta de Gobierno Juan Carlos de Cara (Colegio de Gestores Administrativos), Ignacio Joya (Colegio de Abogados) y Rafael Turatti (Colegio de Doctores y Licenciados).