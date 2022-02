El bar de Granada que recomienda José Andrés

Rosa Macías y Francisco Martín llevan desde 1985 poniendo en lo más alto a la gastronomía granadina. No han merecido la estrella Michelíon aunque los vecinos de Granada y quienes les visitan sí les han otorgado este reconocimiento cada que degustan algunos de sus extraordinarios platos. A ese reconocimiento se han sumado también José Andrés quien asegura que "merecen una estrella Michelín". No lo duda el cocinero afincado en Washington. Ha visitado ese local en la Avenida de Juan Pablo II y se ha quedado maravillado como tantos otros expertos gastronómicos que no dejan de alabar la magnífica cocina que se prepara en un lugar poco turístico pero cargado de sabor.





Francisco Martínez (FM) recuerda que "al principio hacíamos bocadillos y guisos para los mecánicos porque la zona estaba llena de talleres, luego fuimos cambiando. Hacíamos cosas que nos gustaban a nosotros y poco a poco la gente del barrio a la que le gustaba comer bien empezó a venir” . Pero fue Raimundo García del Moral , catedrático de Anatomía Patológica quien dio un impulso definitivo a este bar a finales de los años 90: "como decía Raimundo -explica Paco- hay que hacer pedagogía con el cliente, y poco a poco va entrando. Hace diez años nadie aquí se hubiera comido un carabinero crudo aderezado con el jugo de su propia cabeza. Hoy es uno de nuestros platos estrella"

También entre sus más fieles seguidores está Carlos Herrera









En el bar FM de Granada. Una cita imprescindible. @Bar_FM_Granadapic.twitter.com/NGGBeqgNF6 — carlos herrera (@carlosherreracr) February 22, 2018

El arte de la quisquilla de Motril

Francisco Martínez, propietario y cocinero del Bar FM, tiene claro que para apreciar todo el sabor de la quisquilla de Motril, lo mejor es tomarla con un poco de sal fina y comerla como si estuviera cocinada. Al natural, o sea. Así la sirven en Bar FM, que es la forma de «apreciar su grasita». Y a la plancha, pero muy poco hecha. Otra receta de Bar FM que gusta mucho es en forma de tartar con una base de aguacate. Las quisquillas peladas de maceran un minuto en AOVE, un poco de pimienta, unas gotas de limón y una pizca de sal. Se montan sobre una base de aguacate y listo.También combinan bien con el mango, según indica Álvaro García. Además, «la trufa le aporta personalidad; la lima, frescura y viveza y la maracuyá la convierte en un bocado exótico inigualable. Los sabores tropicales le van de maravilla a la quisquilla de Motril y realzan cada uno de sus matices».

La opinión de Samantha Vallejo Nájera





"Qué privilegio, poder viajar y conocer sitios nuevos. El otro día, después de grabar, nos hemos ido los cuatro a cenar, Pepe Jordi Eva y yo. La idea de ir a este sitio ha sido de Pepe, la verdad es que ha sido algo más que una idea, Pepe se ha empeñado tanto que le hemos acabado haciendo caso. Y tenía razón, la verdad es que el sitio está muy bien, mejor dicho, se come muy bien, no tiene nada de Glamour, pero manejan la plancha y el pescado frito que es un lujo.

Bar Fm es muy famoso por la buenísima selección de producto que hacen sus dueños. Estos son Rosa y Francisco, en un recorte que he encontrado cuando recibían un importante mención por el buen producto que traen a su bar. Y os aseguro, que no solo es el buen producto, también la mano con la que lo manejan es increíble".

Ferrán Adrián rendido al FM





"Para atraer un turismo gastronómico de calidad, más vale tener 100 establecimientos como el FM que dos o tres con estrella Michelin". La cita la pronunció hace pocos días en el foro Granada conectada FerranAdrià, quien durante varios años estuvo considerado como el mejor chef del mundo con su Restaurante elBulli.