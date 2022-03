El Ayuntamiento solicita unir Santa Fe, Maracena y la Zubia en líneas de autobús conjuntas

El Ayuntamiento de Granada acuerda con los ayuntamientos de Maracena, Santa Fe y La Zubia la creación de dos nuevas líneas de autobuses metropolitanas que, con una previsión de 2.013.000 potenciales de viajes al año, permitirá a 290.000 habitantes del área metropolitana eliminar transbordos, mejorar la conectividad entre los municipios, optimizar los recursos económicos y reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.





Se trata, tal y como ha destacado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, de una propuesta de transporte metropolitano que permitirá la creación de dos nuevas líneas de autobuses: la Línea 1, resultante de la unión de la línea 120 del Consorcio Metropolitano con la N1 de Granada y de la que se beneficiará una población de 268.000 habitantes con una previsión de 1.274.000 viajeros al año, y la L2, mediante la que se conectará Santa Fe con La Zubia a través de Bobadilla, Centro y Zaidín sin necesidad de realizar transbordos , gracias a la unificación de las líneas metropolitanas 140, 175 y 177.





El acuerdo, que se ha dado a conocer esta mañana en el Ayuntamiento de Granada en un acto que ha contado con la presencia del máximo responsable municipal en la ciudad, Francisco Cuenca; su homólogo en el municipio de Santa Fe, Manuel Gil; la alcaldesa en funciones de Maracena, Berta Linares; la concejala de Movilidad, Raquel Ruz, y el portavoz de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, será propuesta al Consorcio de Transporte Metropolitano, al que los representantes municipales esperan sea ratificada “con la mayor celeridad posible”.





Así lo ha manifestado el máximo responsable municipal en Granada, quien, tras explicar que la propuesta ya ha sido presentada por la Concejalía de Movilidad en las mesas de trabajo constituidas con la participación del Consorcio de Transporte Metropolitano, ha instado a la Junta de Andalucía a que, “dado que estamos ante dos líneas perfectamente definidas y acordadas por todos los municipios beneficiados, las ponga en funcionamiento cuanto antes”.





“Su puesta en funcionamiento” -ha continuado diciendo- “no solo permitirá optimizar recursos, sino que mejorar la frecuencia, eliminará los intercambios y, sobre todo, permitirá mejorar la calidad del aire y por lo tanto garantizar que los granadinos y granadinas puedan mejorar su salud”.

La medida se enmarca, en palabras de Francisco Cuenca, en la apuesta del gobierno municipal por “entender Granada como una gran ciudad de una gran aglomeración urbana integrada por más de medio millón de habitantes” que requiere de “acuerdos metropolitanos” para “mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos”, ha dicho, para a continuación calificar de “urgente y necesario” la propuesta presentado “en la medida en que permitirá hacer más fácil la vida de los ciudadanos, pero sobre todo mejorar la calidad del aire”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuenca ha recordado que la propuesta entronca con el modelo ya existente en la ciudad de Granada con la L33 que conecta la capital con Cenes de la Vega y Pinos Genil, de la que ha subrayado que “es un auténtico éxito por el número de viajeros que tiene al año” y de la que la edil de Movilidad, Raquel Ruz, ha indicado que “anualmente se gestiona mediante una liquidación a final de año en base al número de kilómetros y número de viajeros que aporta el Consorcio de Transporte Metropolitano, el Ayuntamiento de Granada y una pequeña aportación de cada uno de los municipios”.





Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha manifestado que “este es el principio de una gran amistad metropolitana” ya que, ha dicho, “permitirá que con el paso del tiempo Granada sea lo que realmente es, una ciudad de 500.000 habitantes, no de 230.000”. Cambril ha agregado que “si no solucionamos eso, no podremos mejorar la movilidad y comodidad de la ciudadanía ni tampoco el grave problema de las emisiones contaminantes, por lo que estamos ante una cuestión fundamental para todos”.





Por otro lado y en referencia a que el acuerdo se engloba dentro del acuerdo de estabilidad de gobierno firmado por el PSOE con Unidas Podemos, ha resaltado que “que esperamos que esta amistad crezca, como es la de los acuerdos forjados en 55 medidas entre el Gobierno de Granada y Unidas Podemos”.





Sobre la creación de estas dos nuevas líneas coordinadas, el portavoz ha señalado que “se trata de un asunto del que se lleva hablando más de 20 años, una medida esperada que, por fin, parece que se va a iniciar”. “Ha habido una alianza amplia con tres ayuntamientos, y creemos que se irá ampliando con otros tantos, porque este es un acuerdo de éxito”, ha agregado.





El concejal ha hecho hincapié en que este será el principio de un cambio más que necesario ya que “ofrece facilidad a las personas para moverse y elimina directamente coches de la carretera”, por lo que, ha enfatizado, “esperamos que la Junta acepte esta petición dado que la contaminación es el principal problema que tiene ahora mismo la gran ciudad de Granada metropolitana”.





Berta Linares, alcaldesa en funciones de Maracena, ha calificado de “prioritaria” esta propuesta de “líneas coordinadas de transporte que permitirá conexión líneas de buses interurbanas e urbanas” ante la “multitud de desplazamientos diarios que tenemos” que refleja una “apuesta por el servicio público, por el transporte sostenible, por la mejora de los servicios a la ciudadanía y por esa conexión entre administraciones muy necesaria que viene a complementar esa apuesta por el Metro y sus futuras ampliaciones, que permitirá que los ciudadanos dejen los coches en casa y por lo tanto mejorar la calidad de aire”.





De ahí que ha instado al Gobierno autonómico, del que ha dicho “que ya es conocedor de esa propuesta, que no esté más preocupado, como otras muchas veces, por el tema económico que por ese beneficio del servicio. Ya sufrimos en pandemia cómo redujo la frecuencia en las líneas y costó mucho que volviera a la normalidad”.





Especial hincapié ha prestado el máximo responsable municipal de Santa Fe a la importancia del acuerdo metropolitano en tanto que supone una avance “coordinado y valiente” que va a permitir “mejorar el servicio y la calidad del aire”, por lo que se ha mostrado convencido de que “la Junta de Andalucía debe entender que estos pasos que vamos dando son en beneficio de los habitantes del Área Metropolitana”.





Manuel Gil, tras advertir de que para el municipio santaferino “estamos ante un acuerdo de movilidad transitorio”, ha destacado que “este acuerdo no significa que Santa FE ha renunciado a la ampliación del Metro hasta Santa Fe y el aeropuerto”.