El Ayuntamiento crea los premios ‘Granada para emprender’

El Ayuntamiento de Granada ha creado los Premios ‘Granada Para Emprender’ en la categoría ‘A la Mejor Iniciativa Empresarial’ con los que pretende reconocer la labor de las personas emprendedoras vinculadas con la ciudad que hayan desarrollado o puesto en marcha proyectos empresariales.

El teniente de alcalde y concejal de Digitalización e Innovación, Vito Epíscopo Solís, ha destacado que “el Ayuntamiento de Granada quiere ser un aliado real de las personas emprendedoras, respaldando con acciones concretas y recursos el talento y la capacidad innovadora que tenemos en nuestra ciudad. Este premio es una herramienta para dar visibilidad, impulso y confianza a quienes apuestan por crear riqueza, empleo y futuro desde Granada”.

Por su parte, la concejala de Empleo, Encarnación González Fernández, ha subrayado el trabajo que se realiza desde su área para acompañar y facilitar el camino de quienes emprenden: “Apoyar el emprendimiento no es solo otorgar un premio, es ofrecer un entorno y unas herramientas que permitan que las ideas se conviertan en realidades sólidas. Desde el área de Empleo trabajamos de forma constante en programas, formación y asesoramiento para que proyectos viables puedan crecer y consolidarse en nuestra ciudad”.

Al certamen, que este año celebra su primera edición, podrán concurrir pequeñas y medianas empresas (PYMES) con un máximo de tres años de antigüedad de alta en la actividad, que tengan domicilio social, comercial y fiscal en la capital y que presenten “un proyecto o iniciativa empresarial original, disruptivo, con un alto componente de innovación y creatividad”, según figura en las bases.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa el Ayuntamiento pretende reconocer el espíritu emprendedor y fomentar el emprendimiento entre la sociedad granadina, así como promocionar las nuevas empresas creadas en la ciudad y contribuir a su consolidación. Con este fin, los premios estarán dotados con 3.000 euros para el proyecto ganador, 2.000 para el segundo y 1.000 euros para la iniciativa que quede en tercer lugar.

El jurado evaluador, nombrado por el Consistorio, valorará y puntuará cada proyecto presentado tendiendo en cuenta los criterios de originalidad y creatividad, disruptividad e innovación; viabilidad técnica y económica, importancia de la necesidad que cubre, posibilidad de escalar a corto y medio plazo, generación de empleo estable o que la empresa candidata esté constituida mayoritariamente por mujeres. También se valorará que las candidaturas tengan en cuenta o estén vinculada a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La baremación se realizará en dos fases, una primera de valoración y otra segunda fase de presentación del proyecto empresarial ante el jurado.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación en el B.O.P. de Granada del extracto de la convocatoria y finalizará el día 15 de octubre de 2025.

Las empresas interesadas deberán cumplimentar la solicitud, que se podrá descargar en https://www.granada.org/inet/empleo.nsf/in/OEWOCFV/$file/solicitud_Premios_Granada_Emprender_2025.pdf