El Ayuntamiento arranca en el Distrito Genil las visitas de barrio

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, acompañada de varios de sus concejales ha realizado hoy en el distrito Genil la primera visita de barrio de este equipo de de gobierno, una vez que ya se han terminado de constituir todas las juntas municipales y con el interés puesto en atender las demandas vecinales y dar nuevas soluciones a las deficiencias que puedan exitir en cada uno de los distritos





Los ediles de la corporación municipal, en concreto el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la concejal de Protección Ciudadana, Ana Agudo y el concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, acompañados por la presidenta de la Asociacion de Vecinos, Maria Luisa de la Torre, han acompañado hoy a la alcaldesa a visitar comercios y establecimientos del barrio para informarse sobre las necesidades de los vecinos de esta zona, relacionadas con mantenimiento, limpieza, protección ciudadana o mejoras urbanísticas.





La alcaldesa de Granada ha señalado en visita al distrito el “interés del Ayuntamiento y de la corporación municipal que represento de estar en la vida de los vecinos, en las necesidades de los granadinos, solucionando los pequeños problemas y atendiendo sus sugerencias para incrementar la calidad de vida de los vecinos de cada uno de los barrios”, que el equipo de gobierno recorrerá una vez a la semana, alternando los distritos.





Con respecto a otras actuaciones previstas en el distrito Genil, la primera edil ha manifestado además que el Ayuntamiento, vista la convocatoria de subvenciones para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del "Programa 2% Cultural" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; ha presentado el proyecto de Remodelación de la Plaza Rafael Guillén Fase 2, con el objetivo de construir un edificio de protección del yacimiento existente y comprometiéndose a aportar el 25 % del presupuesto del mismo. De concederse dicha ayuda, el importe de la inversión sería de 4.003.736,64 €, de manera que el Ministerio aportaría el 75% (3.002.802,48 €) y el Ayuntamiento el porcentaje anteriormente indicado, que supondría 1.000.934,16 €.





La duración del proyecto sería de 26 meses. De conseguirse, se dotaría a la zona de un edificio para proteger y mostrar los importantes restos arqueológicos y que estos se integren en la actuación global propuesta sobre los espacios libres para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.





La alcaldesa ha explicado que los trabajos de ordenación de la Plaza Rafael Guillén siguen su curso si bien, una vez iniciadas las obras, se han encontrando nuevos restos arqueológicos con los que no se contaba en hipótesis de restos ni en estudio de georradar realizado en la zona. Estos nuevos hallazgos afectan al desarrollo del proyecto de la Plaza, aunque no al plazo final de la obra, previsto antes de que finalice el año, ya que se van a simultanear los trabajos de arqueología y obra civil. No obstante, la zona de estos trabajos arqueológicos es un área bastante pequeña respecto al ámbito de actuación completo. Estos trabajos los financia el Ayuntamiento de Granada (64.747,80 €) y está prevista su terminación en noviembre.





El Contrato de obras de ordenación de la plaza Rafael Guillén (FASE I) se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) Granada, "de tradición a innovación", cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020. Se adjudicó a la mercantil URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. El importe total de la actuación asciende a 555.600,92€ (IVA incluido), su plazo de ejecución es de 6 meses y las obras comenzaron el pasado mes de julio.





La actuación en la Plaza Rafael Guillén da respuesta a una demanda de los vecinos de la zona que pedían poner fin a su deterioro. De este modo se contempló su reordenación, incluyendo arbolado, zonas de esparcimiento y una repavimentación acorde al ámbito de actuación en el que se encuentra la plaza.