Así quiere Sanidad que sean nuestras Navidades

Seguimos con un tendencia alta en toda España y aproximándonos al semáforo rojo de los 500 casos por cien mil habitantes que nos situaría en un riesgo muy alto.

Desde la organización Mundial de la Salud, su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, advierte que la variante ómicrom está expandiéndose “a un ritmo que no habíamos visto antes”. Ante esta situación se ha elaborado un documento por parte de expertos de Salud Pública con recomendaciones a la Autoridad Sanitaria dependiendo del nivel de alerta en el que se encuentren .

Además de pedir limitar comensales a un máximo de diez persona por mesa, también sugieren que se haga un test de antígenos antes de acudir a cenas y comidas de Navidad en domicilios privados.

Hay que tener en cuenta que en España comenzó la vacunación el 27 de diciembre del año pasado. Ya han recibido la pauta completa el 79,5% de la población y el 90% de la población diana. La presión hospitalaria es mucho menor y también la ocupación de camas UCI.

Y es que, según los expertos, donde más se contagia el virus es en el ámbito de reuniones familiares en lugares cerrados. Las fiestas navideñas son el momento más idóneo para que se den estas circunstancias.

Navarra, Aragón, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y La Rioja son las comunidades autónomas que están en riesgo alto en España.

Los expertos piden que las medidas sean conjuntas y que se apliquen en todas las comunidades autónomas. Se basan en limitar el número de asistentes a reuniones familiares y solicitar que nos e acuda a esos encuentros ante el menor síntoma de COVID. Evidentemente, no se podrá ir si está a la espera de una prueba o ha dado positivo recientemente.

Los expertos no dudan en solicitar que se prohíba el consumo en barra en los bares.

Si una comunidad autónoma entrara en el nivel de alerta 3, con una alta incidencia y su reflejo en los hospitales, se pediría que sólo hubiera 10 personas en las reuniones familiares con un máximo de dos grupos de convivencia. Ese número bajaría hasta las seis personas en caso de las cenas de empresa. Además, a las ceremonias religiosas o las cabalgatas de reyes sólo podría ir un 50% del aforo. Limitarían a la mitad el aforo en la hostelería y el cierre a las 23:00 horas. También el ocio nocturno se limitaría al 50% y cerrarían a la una de la mañana. Además se prohibiría consumir en barra.

Los comercios se verían obligados que reducir el aforo a la mitad y cerrar "zonas comunes no esenciales".

En las comunidades con nivel de riesgo muy alto (incidencia por encima de 500 casos, ocupación superior al 15% o de UCI por encima del 25%), se "desaconseja" las cenas de empresa y se pide no celebrar eventos navideños, además del cierre del ocio nocturno y los espacios interiores en la hostelería. En ese caso, las reuniones familiares serían de seis personas y un único grupo de convivencia.

