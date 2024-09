La alcaldesa se reúne este miércoles con Puente para abordar el proyecto de integración del tren

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acoge este miércoles, a las 17,00 horas, una reunión entre su titular, Óscar Puente, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para abordar el proyecto de integración del tren a la entrada de esta ciudad andaluza.

Este martes, el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, que acompañará a Carazo en la reunión en Madrid, ha indicado que espera que el Gobierno central muestre una "actitud flexible para escuchar la voz de la ciudad" tras un encuentro mantenido con asociaciones de vecinos para explicar el proyecto de integración del ferrocarril que se va a analizar.

Ha destacado el trabajo técnico desarrollado por el Ayuntamiento con los colegios profesionales sobre el proyecto facilitado por el Gobierno, y la apuesta de Carazo por conocer "el sentir de otros colectivos como puede ser Granada por el Tren".

Los barrios de Pajaritos, Rosaleda, Chana y Bobadilla son los que "directamente" se pueden ver más afectados por este proyecto de "transformación de la ciudad" que es también "una oportunidad" para "acabar con esa división" marcada históricamente por las vías del tren en esta zona al norte de la ciudad.

Carazo adelantó este pasado lunes que pedirá en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la creación de una mesa técnica para la integración del tren a su entrada en esta ciudad andaluza, con base en un "convenio a tres" en el que también participe la Junta.

Para ello, "el soterramiento es una fórmula", y el Ayuntamiento acudirá a dicho encuentro "sin renunciar a nada", indicó a la prensa la alcaldesa después de que la Junta incluyera el proyecto en el documento que entregaba el presidente andaluz, Juanma Moreno, en La Moncloa a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron el pasado viernes.

Es un proyecto que tiene que salir adelante "a tres bandas", insistió al respecto Carazo tras agradecer a Moreno su "compromiso" por participar en el mismo, siguiendo la línea del ejemplo de Almería.

Carazo hizo estas declaraciones en la rueda de prensa en la que presentó el borrador del proyecto de presupuesto municipal de Granada para 2025, que tiene que recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda en virtud del plan de ajuste al que está sometido este consistorio andaluz, incidiendo en que las cuentas de la ciudad contemplarán una partida de 200.000 euros para la integración del tren.

PROYECTO PRESENTADO POR TRANSPORTES

Transportes ha apostado por una "solución alternativa" al soterramiento del ferrocarril a su entrada a la ciudad de Granada "más económica e igual de funcional" que mantendría la estación en su actual ubicación --pero reformada y ampliada-- y permitiría cubrir e integrar las vías "en buena parte del trazado" creando nuevas zonas verdes y reordenando todo el entorno, según indicó Óscar Puente a principios de septiembre en esta capital andaluza.

Es una propuesta que, según defendió Puente, es "igual de funcional" pero más económica, de unos 230 millones de euros frente a los 760 en los que está valorado el soterramiento, y con plazos de ejecución mucho más cortos, lo cual permitiría "avanzar" en una solución.

Dado que esta propuesta de integración urbana no necesita estudio informativo --el soterramiento sí y ello "dispara los plazos--, fijó la ejecución del proyecto en no más de siete u ocho años, y, por este mismo motivo, la actuación se podría iniciar "a corto plazo" con la elaboración de los proyectos tanto de la estación como del canal ferroviario. A ello sumó que intervenciones "colaterales" como la variante de Moreda no sería necesario abordarlas en el mismo horizonte temporal.