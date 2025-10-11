Rècord Sostingut a la Porta de l'Alta Muntanya: El Telefèric de la Vall Fosca Consolida 23.436 Viatgers
El Telefèric de la Vall Fosca tanca la temporada estival amb 23.436 viatgers, confirmant la seva posició com a accés clau i sostenible al Parc Nacional d'Aigüestortes. Aquesta xifra estable respecte a l'any anterior subratlla la seva importància turística i el seu fascinant llegat d'enginyeria al Pallars Jussà.
Un Accés Privilegiat a l'Essència del Pallars
El Telefèric de la Vall Fosca, un veritable gegant de l'enginyeria, ha tancat una nova temporada d'estiu amb unes dades que reafirmen el seu paper essencial en la promoció turística i l'accés a l'alta muntanya catalana. Amb un total de 23.436 viatgers registrats, la instal·lació manté una estabilitat notable respecte a les xifres de l'any passat, un fet que, lluny de ser anecdòtic, simbolitza la consolidació definitiva d'aquesta via aèria com una de les principals i més còmodes portes d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des que es van iniciar els registres turístics l'any 2009, la gesta és impressionant: prop de 400.000 persones han fet ús d'aquest mitjà singular per endinsar-se en la màgia del parc.
Operant mitjançant un conveni de cessió entre Endesa (la seva propietària) i l'Ajuntament de la Torre de Capdella, l'equipament va estar a ple rendiment des del 7 de juliol fins al 30 de setembre, oferint durant gairebé tres mesos un trajecte espectacular. En només 14 minuts, el telefèric venç un imponent desnivell de 450 metres, connectant l'embassament de Sallente (cota 1.770) amb l'Estany Gento (cota 2.140). Aquest viatge exprés no només estalvia hores de marxa i un esforç considerable, sinó que també proporciona un accés còmode i sostenible a la natura més verge, alineant l'experiència turística amb la preservació d'aquest entorn d'alt valor ecològic.
De la Revolució Energètica a la Promoció Turística
Per entendre la magnitud i l'existència mateixa del telefèric, cal fer un viatge enrere en el temps fins a la seva funció original, íntimament lligada a la història industrial i energètica de Catalunya. Aquest telefèric, considerat l'any 1986 com el de major càrrega del món, va ser dissenyat amb una capacitat de transport de fins a 25.000 quilos de pes. La seva funció principal era salvar el desnivell per a materials i personal durant la construcció de la revolucionària central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento.
Construïda per l'antiga Fecsa (avui integrada a Enel Green Power, la branca de renovables d'Endesa), la instal·lació es va aixecar l'any 1981 per substituir un sistema d'accés previ —que incloïa dos funiculars i un ferrocarril de via estreta—, facilitant el transport de materials de gran tonatge, inclosos camions sencers. La central de bombeig, que va entrar en funcionament el 1985, va ser la primera d'aquest tipus a Catalunya i va representar una fita de l'enginyeria, ubicant-se a l'interior d'una impressionant caverna sota la presa de Sallente.
La Central Hidroelèctrica: Un Cicle Tancat i Sostenible
El propòsit d'aquesta infraestructura no és només històric, sinó que continua sent un model d'eficiència. La central de Sallente-Estany Gento té una potència de 468 MW i compta amb 4 turbines. El seu funcionament es basa en un circuit d'aigua tancat entre l'Estany Gento (el dipòsit superior) i l'estany de Sallente (l'inferior).
El sistema funciona com un gran magatzem d'energia: durant els moments de màxima demanda, l'aigua es deixa caure de l'Estany Gento a Sallente (aprofitant el desnivell de 400 metres) durant unes 6 hores, generant així electricitat. Després, quan el consum energètic és més baix (durant 8 hores), l'aigua es remunta de nou a l'estany superior mitjançant les bombes, preparant-la per a un nou cicle de producció. Aquesta tecnologia permet a la central actuar com una bateria gegant, utilitzant la mateixa aigua de forma repetida i contribuint a la gestió eficient de la xarxa elèctrica.
La Sinergia Perfecta: Història i Ecoturisme al Pallars Jussà
La història d'aquest telefèric és la d'una reconversió exemplar. El que va néixer com un element logístic per a una obra colossal, avui és un actiu clau per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà. El primer conveni per adaptar-lo al transport de viatgers amb finalitat turística es va signar l'any 1989, obrint les portes a un nou tipus de visitant.
Els més de 23.000 visitants d'aquesta temporada no només evidencien l'atractiu del Parc Nacional d'Aigüestortes, sinó també la conveniència del servei. El telefèric no és només un mitjà de transport; és una experiència en si mateixa, que ofereix unes vistes panoràmiques que fan honor al paisatge d'alta muntanya. L'estabilitat d'aquestes xifres reforça la necessitat de continuar impulsant aquesta sinergia entre el llegat industrial i el turisme de natura. La facilitat d'accés que proporciona el telefèric és un factor determinant perquè excursionistes, famílies i amants de la muntanya puguin gaudir de les rutes i els estanys que conformen un dels patrimonis naturals més preuats de Catalunya sense necessitat de recórrer a mitjans més contaminants o menys eficients. Així, el telefèric de la Vall Fosca tanca l'estiu com un model a seguir, on la història de l'enginyeria es posa al servei de l'ecoturisme i la vitalitat econòmica de l'entorn rural.