El alcalde, Paco Cuenca, propone a Pepe Romero como Hijo Adoptivo de Granada

En Granada vive el mejor guitarrista clásico del mundo. Así lo reconoce la crítica especializada. Se trata de Pepe Romero (Málaga, 1944). Cada mañana al despertar encuentra la inspiración en las privilegiadas vistas de su residencia en el Sacromonte. Paco Cuenca, alcalde de Granada, ha anunciado su propuesta para que la Comisión de Honores y Distinciones lo declare Hijo Adoptivo de Granada, privilegio de muy pocos entre los que se encuentra Manuel de Falla, en cuyo auditorio se ha hecho el anuncio de esta decisión, durante el concierto que el artista ha ofrecido en el IV Festival Internacional de la Guitarra de Granada.

“El Maestro podría haber elegido para vivir París, Londres, Los Ángeles, Madrid o Nueva York, pero ha decidido que sea Granada”. Así se manifestaba el primer edil poco antes de que comenzara la segunda parte del concierto que Pepe Romero ha ofrecido junto a la Orquesta Sinfónica de Annapolis, añadiendo a continuación su intención de proponer que sea declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad de Granada , título que se otorga “a quienes no sean granadinos y no deberán coincidir, en vida, en número superior a diez distinguidos”. Paco Cuenca aprovechó para felicitar a Vicente Coves, presidente de la Fundación Europea de la Guitarra, por su gestión como director del Festival granadino dedicado al más español de los instrumentos y congratularse por el éxito de público y artístico que un año más está teniendo esta convocatoria.

Sobresaliente biografía

Pepe Romero respondió a las palabras del alcalde manifestando su emoción al conocer la noticia y recordando como desde niño tenía a esta ciudad en su imaginario cuando comenzaba a estudiar obras dedicadas a Granada como Recuerdos de la Alhambra de Tárrega. El guitarrista, aunque nació en Málaga, se trasladó a los once años a EEUU junto a su padre, el célebre guitarrista Celedonio Romero, quien junto a sus hijos fundó el cuarteto Los Romero, toda una referencia en la historia de la guitarra. Además de su labor conjunta, Romero tiene una larga trayectoria como solista, habiendo actuado con las principales orquestas del mundo como la Sinfónica de Londres, Suisse Romande, Academy of St. Martín in the Fields, Sinfónica de Chicaco o Filarmónica de Nueva York. Con estas formaciones ha realizado más de un centenar de grabaciones, algunas de ellas referencias de primer orden en el mundo de la música clásica. Aunque sus visitas a Granada han sido habituales, hace más de una década decidió establecer su residencia en la ciudad de la Alhambra. Romero manifestó que “desde hoy tengo dos madres: Málaga y Granada”.