"Alcalá Muestra", la gran feria de Alcalá la Real, se celebra del 5 al 7 de septiembre

El alcalde, Marino Aguilera, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Toro, han presentado este viernes la 34ª edición de la feria de muestras “Alcalá Muestra”, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en el recinto ferial. La cita mantiene el formato renovado adoptado en la pasada legislatura, que busca potenciar la visibilidad de las empresas locales y generar oportunidades de negocio en un entorno moderno, abierto y adaptado a las necesidades actuales.

Durante la presentación, Aguilera ha destacado el crecimiento y consolidación de la feria, que “año tras año mejora, incorporando nuevos sectores y elementos que enriquecen su propuesta”. En esta edición, una de las principales novedades es la participación de centros educativos IES Antonio de Mendoza y SAFA y la colaboración especial en los ciclos de conferencias de la Denominación de Origen de Aceite de Priego de Córdoba, “un referente sobre la gestión del olivar al que podemos y debemos mirar como espejo”.

En la programación, las jornadas técnicas dirigidas al sector agrícola vuelven a tener un importante peso, dado que la formación es una parte fundamental de este evento, que adquiere cada vez más personalidad en el calendario de ferias sectoriales andaluzas.

Toro, por su parte, ha confirmado que ya hay 60 expositores confirmados, “49 en las carpas interiores y 11 en la zona exterior. De estos 60, una tercera parte son empresas locales, lo que muestra el fuerte respaldo del tejido empresarial alcalaíno. Este año se ha aumentado la superficie dedicada a expositores, tanto interior como exterior”. Como entidades, han confirmado su presencia la Unión de Empresarios de Alcalá, ASAJA, la Fundación del Olivar y las principales cooperativas de aceite del municipio, Martínez Montañés y San Antonio. El plazo de inscripción continúa abierto y las personas interesadas pueden contactar con el área de Agricultura.

El alcalde ha querido poner en valor el esfuerzo del área de Agricultura, organizadora del evento, por mantener e impulsar esta feria, que “en un contexto general de retroceso de ferias comerciales en otras localidades, la nuestra sigue en auge. La mejor prueba de su éxito es que los expositores repiten, nos dan una buena puntuación y cada año se suman más”, ha afirmado.

La inauguración de Alcalá Muestra tendrá lugar el viernes 5 a las 12 horas. El recinto estará abierto al público en horario de 10:30 a 14:30h y de 18 a 22h. Este año hay perspectivas de una buena campaña de aceituna y eso influye positivamente en la feria.