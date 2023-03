El acusado por el secuestro de la edil de Maracena estaba empadronado en el municipio pese a no ser residente

La alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), ha apuntado este miércoles a que su compañero sentimental cuando ocurrió el secuestro exprés de su compañera en el equipo de gobierno del municipio del área metropolitana de Granada Vanessa Romero, hechos por los que está en prisión provisional como presunto autor, estaba empadronado en la localidad desde "hace un mes" pese a que residía en la provincia de Málaga.





Así lo ha indicado en un salón de plenos abarrotado, con un centenar de vecinos aproximadamente, que ha presenciado la sesión extraordinaria convocada para abordar los hechos acaecidos el pasado martes, 21 de febrero, a preguntas del PP, y con el "ánimo de dar la mayor transparencia" que sea "posible", ha indicado la alcaldesa, en alusión a que la causa está decretada secreta por el juez.





El PP ha enfatizado que la alcaldesa ha reconocido que el que era su pareja sentimental en ese momento está "empadronado de forma ilegal", y le ha pedido que abra un expediente para sacarlo del padrón, a lo que la regidora, que ha cerrado el Pleno, no ha respondido, como tampoco a las peticiones de dimisión que le han formulado desde Vox, el Partido Socialista Libre Federación, y la no adscrita Esperanza Romero, proveniente de Adelante Maracena, y tía de la víctima.





El Grupo Popular también ha pedido un minuto de silencio, como se hace con las mujeres víctimas de violencia de género, a las puertas del Ayuntamiento, pese a que no se investiga como tal, y ha preguntado si la Guardia Civil ha pedido expedientes concretos de gestión municipal, a lo que Linares, que ha mantenido que habló con la Policía Judicial el día de los hechos, pero sin abogado, le ha contestado que no.





"El tema de la corrupción no está bajo secreto de sumario", ha detallado el portavoz del PP, Julio Pérez, que ha vuelto a pedir una comisión de investigación concreta sobre el área urbanística, en un Pleno en el que la alcaldesa ha enfatizado que su "máxima prioridad" es la recuperación de la víctima, cuyo marido ha asistido a parte de la sesión, en la que los grupos y representantes municipales se han cruzado acusaciones relativas a la gestión municipal socialista de los últimos 16 años.





"A pesar de no vivir, en su domicilio, estaba empadronado en su casa", ha enfatizado Pérez, quien ha señalado también que "tenía una empresa con domicilio social" en una calle de Maracena, y había tenido supuestamente contratos con el Ayuntamiento.





Preguntada por los medios a la salida del Pleno, la alcaldesa no se ha pronunciado sobre las peticiones de dimisión formuladas por los grupos y representantes municipales, si bien ha animado a su equipo de gobierno al término de la reunión, en la que ha calificado de "intachable" la gestión del PSOE en el Ayuntamiento, a seguir trabajando por Maracena.





"Ni la cercanía a un periodo municipal electoral ni la elaboración de una candidatura" ni "muchísimo menos la tragedia" que ha sucedido "puede ser excusa para poner este Ayuntamiento en cuestión", ha indicado Linares, mientras el viceportavoz del Grupo Socialista, Antonio García Leiva, ha considerado "grotesco" el comportamiento de la oposición en este tema.





Mientras Unidas Podemos ha pedido aclaraciones, si bien ha reconocido que no se puede "hablar abiertamente" de corrupción en el Ayuntamiento, CS ha puesto sobre la mesa "qué conversaciones" pudo escuchar el que era el compañero sentimental de la alcaldesa que le pudiera llevar a "cometer este delito", y Vox ha resaltado que hay "sombras y sospechas" en torno a la gestión del PSOE, al que ha pedido que "no ponga el ventilador".

El marido de la concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero ha señalado este miércoles a los periodistas que su mujer se encuentra "muy mal" y "muy afectada" por el secuestro que sufrió el pasado 21 de febrero a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares (PSOE), y ha aludido a que durante el tiempo que la tuvo retenida en el maletero de su coche el secuestrador "hizo dos llamadas" aunque desconocen a quién.





Junto a ello, ha reconocido que su mujer tenía miedo a "represalias" y, aunque ha rehusado profundizar en la hipótesis de que pretendiera destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento, se ha mostrado convencido de que el secuestro estaba "preparado".





El marido de la concejal, Luis Sánchez, ha acudido este miércoles al pleno extraordinario que se está celebrando en el Ayuntamiento de Maracena a cuenta de este secuestro, por el que el presunto secuestrador se encuentra desde la semana pasada en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar.





Allí ha explicado que su mujer se encuentra "mal", "en tratamiento psicológico" y "no quiere ni salir a la calle" tras lo ocurrido, y hasta el momento no ha hablado con la alcaldesa ni con su entorno, algo que no pretende hacer hasta que no sepa "cómo ha sido todo" y "si hay alguien más implicado". "Ella ni quiere ni puede hablar, hablará en su momento", ha asegurado.





Sobre el día del secuestro, su mujer le ha relatado que cuando estaba presa en el maletero, atada de pies y manos con bridas y "pataleando" para intentar salir, el secuestrador le dijo que se callara porque tenía que "hacer dos llamadas" y aunque ella desconoce a quién pudo ser, ni la Guardia Civil se lo ha trasladado --la causa está declarada secreta por el juez-- ella le "sintió murmurar".





Su marido ha opinado que estaba todo "preparado" pues ese día el secuestrador no llevó a las hijas de su pareja --la alcaldesa-- al colegio; de modo que paró a la edil diciéndole que no tenía gasolina y al montarse en el coche la apuntó con una pistola, llegando en un momento dado a amenazarla con una barra de hierro para que se metiera en el maletero. "O te metes en el maletero o te rompo la cabeza", afirma que le dijo.





El hombre, quien ha lamentado la deriva que ha tomado el pleno dado que "la víctima aquí" es su esposa, ha rehusado profundizar en las hipótesis que apuntan a que su mujer pretendía destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Maracena y ha dicho desconocer si ahora va a denunciar algo en este sentido, aunque ha reconocido a preguntas de los periodistas que "tenía papeles", que "no sabía si decir algo de irregularidades" y que tenía miedo a "represalias". También ha dicho que ella y la alcaldesa "no se llevaban bien".





Ha matizado en todo caso que él desconoce todo este asunto, "que no va a hablar de corrupción", y que tampoco sabe los papeles que su mujer llevaba en el coche. Ha trasladado únicamente su deseo de que "el que está en la cárcel pague muchos años" y si hay alguien más implicado, "también".