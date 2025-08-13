Unas 500 personas disfrutan de las perseidas en Sierra Nevada

Unas 500 personas participaron en la noche de este pasado lunes en la primera de las dos jornadas de observación de perseidas, organizadas en Borreguiles por la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada a 2.700 metros.

Esta martes se repetirá el programa, con la apertura del telecabina Borreguiles a las 21.00 horas y el desarrollo de distintas actividades astronómicas en torno al fenómeno de las Lágrimas de San Lorenzo, han informado desde la estación en una nota.

Por segundo verano consecutivo, Sierra Nevada programa dos noches de observación "ante el creciente interés por esta actividad astronómica". El telecabina Borreguiles permanecerá abierto de 21.00 a 01.45 horas.

Se desarrolla en la explanada de Borreguiles y también en el interior de los restaurantes de la zona, donde, en función del producto que se adquiera --básico, todo incluido o todo incluido familiar--, se impartirán los talleres de astronomía, charlas divulgativas o la observación directa del cielo de Sierra Nevada.

Pero las 'Lágrimas de San Lorenzo' se han podido observar en otros sitios de la provincia granadina, como es el caso del medio centenar de vecinos de Otura que disfrutaron de esa lluvia de estrellas, gracias a una excursión de senderismo nocturno organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

La ruta transcurrió desde la Ermita Nueva a la Ermita Vieja de Dílar y los vecinos fueron en sus propios coches desde el pabellón municipal El Deyre, ha explicado el concejal en una nota, en la que ha indicado que para la vuelta los participantes utilizaron frontales de luz o linternas.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha agradecido al coordinador de Deportes del Ayuntamiento Jorge Raso la organización de esta jornada de senderismo nocturno "que nos ha permitido disfrutar de un increíble espectáculo astronómico y forma parte de la programación de verano del Consistorio, con actividades para todas las edades y gustos".