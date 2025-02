Casi 40.000 estudiantes andaluces se suman a un encuentro sobre mujer y ciencia en el Parque de las Ciencias

El encuentro de científicas y escritoras 'Y si conseguimos la igualdad...', organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Parque de las Ciencias de Granada, ha renido de forma presencial y telemática a casi 40.000 estudiantes de centros educativos de toda Andalucía.

Es, según ha informado el Parque de las Ciencias en una nota de prensa, "un nuevo récord de participación" en este encuentro presencial y en línea, habiéndose conectado 39.337 estudiantes de 631 centros educativos de toda Andalucía.

Con los más de 430 que han asistido de forma presencial han sido un total de 39.771 estudiantes los que han conocido las intervenciones de las científicas Ana Guijarro Román y María Ángeles Martín Prats y la escritora y periodista Rosa Montero.

Las tres expertas han compartido su experiencia personal y profesional y su vinculación a la ciencia con el objetivo de "visibilizar la aportación de la mujer al desarrollo científico y generar referentes femeninos en el campo de la investigación entre el alumnado participante para favorecer su interés por los estudios de ciencia, tecnología e ingeniería".

La celebración ha comenzado con la bievenida del director del Parque de las Ciencias, Luis Alcalá, que ha agradecido la labor motivadora del profesorado para impulsar vocaciones y trabajar juntos por la igualdad, un agradecimiento al que también se han sumado la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, y el codirector del Festival Gravite Jesús Lens, que ha destacado que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es apoyar el desarrollo de la tercera cultura, que no realiza distinción entre el conocimiento humanístico y científico.

Tras estas palabras, las luces del auditorio se han apagado ante la mirada atenta del público que observaba una imagen de la Conferencia de Solvay, que se celebró en 1911 en Bruselas y que reunió a físicos de primer nivel, entre los que se encontraba una única científica: Marie Curie.

La jefa de sección de Divulgación Científica del Parque de las Ciencias, Lourdes López, ha puesto voz al relato tras la imagen y ha presentado a las tres profesionales que han participado en este encuentro en el que han compartido las vivencias personales que han contribuido a su elección profesional.

Rosa Montero ha alentado a los jóvenes a elegir una profesión que les guste de verdad: "La vida solo es una y, por eso, es importante que elijamos un futuro que sintamos que nos calienta el corazón".

A su entender, "es una verdadera aberración obligar a escoger entre ciencias y letras. En mi caso, me vi obligada a escoger las letras porque escribía desde los cinco años, a pesar de que me encantaban y me encantan las ciencias", ha apuntado con nostalgia la escritora a la vez que ha señalado que también le hubiera gustado dedicarse a la astronomía o ser primatóloga.

Por su parte, Ana Guijarro, astrónoma en el Centro Astronómico Hispano en Andalucía, ha mostrado una imagen de cuando era niña, tomada en el mismo lugar en el que ahora se levanta el radiotelescopio de Sierra Nevada.

"No creáis que es un camino fácil, porque no lo es, pero si lo tenéis claro, hay que perseguir lo que uno quiere, porque se puede conseguir. Hay referentes de mujeres científicas que os puede inspirar", ha afirmado.

Para María Ángeles Martín Prats, profesora titular del Departamento de Ingeniería Electrónica y directora de la línea de investigación aeronáutica de Aviónica en la Universidad de Sevilla, ha señalado, haciendo referencia a la imagen de la Conferencia de Solvay, que aún hoy, un siglo después, se sigue viendo como Curie, "sola en reuniones científicas de alto nivel".

"El porcentaje de mujeres dedicadas a los estudios de ciencia todavía es muy bajo", ha asegurado la ingeniera que ha destacado el papel de la familia en la educación en la igualdad real desde la base.