Víctor Hidalgo manifiesta que “es prácticamente definitivo” que se presentará a la presidencia de Federación

Víctor Hidalgo ha manifestado a COPE que "es practicamente definitivo" que este miércoles,18 de mayo, presentará su candidatura a la presidencia de la Federación de Cofradías. La elección está prevista para el 9 de junio. Quien fuera duranten nueve años Hermano Mayor de de la Santa Cena, ha pertenecido durante más de tres décadas a su Junta de Gobierno y dos a la de la Federación y cuenta con cuarenta y tres años de antigüedad en esta hermandad. Es ingeniero técnico y trabaja en el Servicio Andaluz de Salud.

Programa

En declaraciones sus declaraciones a COPE Hidalgo ha indicado que “es necesario un vuelvo generacional, aunque en mi candidatura también hay personas mayores que yo”. Su programa se basa en ocho puntos que expondrá en junio a los hermanos mayores que son los que votarán en las elecciones previstas para el día: 1.- Administraciones públicas y el mundo cofrade granadino; 2.- La Universidad de Granada y la reivindicación cultural de la religiosidad popular; 3.- Permeabilidad del mundo cofrade en el desarrollo económico de la ciudad; 4.- Iglesia y Cofradías; 5.- El desarrollo de las manifestaciones públicas: 6.- Actos oficiales de la Real Federación; 7.- Expansión de las responsabilidades de gobierno y 8.- Retos de futuro. La idea de una Real Federación.

“Ya tengo un equipo de trabajo – ha indicado Víctor -, aunque todavía no he decidido los posibles cargos. Los cofrades somos un grupo muy importante en la ciudad y esto no puede quedarse en balde. Mi idea es que todos los hermanos mayores estén en contacto directo con la Junta de la Federación, que sepan todo lo que se habla y que ellos decidan con nosotros. Además quiero crear un Consejo Asesor de personas con experiencia que me puedan ayudar, apoyar y aconsejar. Hay que cambiar y esto no puede ser una institución que esté todavía en el siglo XX”.