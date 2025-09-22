Tres estrenos de la Virgen de las Angustias que se podrán contemplar en su procesión del próximo domingo

La Virgen de las Angustias mostrará tres estrenos para su procesión del próximo domingo 28 de septiembre. Se trata de la restauración y enriquecimiento del Estandarte de Horquilleros, la primera fase de la restauración de un sudario del siglo XVIII y dos cojines con tela de damasco carmesí bordados en oro, para sustentar el cuerpo del Señor.

ANTONIO VILLAR

Antonio Villar ha sido el encargado de restaurar y enriquecer el antiguo estandarte que en 1919 se realizó con destino a las Escuelas de Cristo de la Parroquia de la Virgen de las Angustias, convirtiéndolo en el estandarte del Cuerpo de Horquilleros. Bernal ya había trabajado con anterioridad para la Hermandad de la Virgen de las Angustias, habiendo sido el autor del estandarte del Cuerpo de Palieros y del Guion de la Hermandad, en el que recuperó antiguos bordados.

ALEJANDRO PÉREZ

Alejandro Pérez se ha encargado de realizar los dos cojines que sustentarán al Señor. El damasco empleado es del siglo XIX y la greca que los adorna se inspira en la del manto de Isabel II. Este trabajo ha sido una donación de catorce hermanos de la corporación patronal.

En el audio que acompaña esta información, Antonio Villar y Alejandro Pérez ofrecen detalles sobre estos trabajos, que han sido presentados en una de las salas expositivas del Tesoro de la Virgen.