Las Penas contempla no celebrar en 2023 su procesión de Rosario vespertino

La Cofradía de las Penas ha convocado Cabildo General Ordinario de Cultos, Presupuestos y Proyectos. La cita es en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago a las 19,30 h. en primera convocatoria y media hora después en segunda. Además de los asuntos habituales en este tipo de encuentros, los hermanos están llamados a aprobar dos asuntos de interés. De una parte se propondrá no celebrar la procesión del Rosario Vespertino que por Reglas realizan cada año con su titular mariana. El motivo es la solicitud de la Pastoral de Juventud para que la Virgen de las Penas presida el Vía Lucis que organiza durante la primavera. Participar en esta actividad les lleva a considerar la posibilidad que en 2023 no se celebre la tradicional cita de la hermandad, al coincidir en el mismo mes, siendo sustituida por este Vía Lucis. Todavía no se ha definido la fecha, pero podría ser el 13 o el 23 de mayo.

Nuevo paso

En el mismo Cabildo, los hermanos podrán ratificar la decisión adoptada por la Comisión Artística encargada de examinar los proyectos presentandos para realizar un nuevo para del Señor. Como informó COPE, el pasado mes de noviembre elegieron, entre los cinco que habían concurrido, el presentado por Ignacio Fernández Aragón. El propio autor se encargará de explicar a los hermanos este proyecto en el que según ha podido conocer Cuz de Guía incluye mezcla de metales con madera.