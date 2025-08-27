Un estreno para la próxima Semana Santa en el que ya trabaja un taller de dorado y restauración
Abel Velarde está realizando la última fase de esta intervención
Granada
1 min lectura
En la Semana Santa de 2026 podrá verse finalizada la restauración del paso de Jesús de la Amargura, titular cristífero la Cofradía del Vía Crucis. Durante los últimos años, se ha trabajado en la reparación de algunos de los valiosos elementos de esta obra de arte, realizada por Nicolás Prados López en 1947. La intervención se ha centrado en los guardabrisas de la parte delantera del paso. Con ello concluye una labor iniciada hace dos años, durante la cual se ha actuado sobre los seis guardabrisas que lo componen.
Abel Velarde está llevando a cabo esta tarea, en la que la Hermandad ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Hermano Mayor Honorario de la corporación del Martes Santo.
