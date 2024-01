El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada, se ha reunido hoy con los periodistas para celebrar su patrón, San Franciso de Sales. El encuentro ha tenido lugar en la Curia Diocesana. Monseñor ha indicado, entre otras cosas, que la piedad popular está presente en Granada y “es un medio para el reforzamiento cristiano de la sociedad. Mucha gente entiende su manera de ser cristiano perteneciendo a una cofradía. Es un elemento, como dice el Papa, de la Fe encarnada en un pueblo y eso me lo he encontrado en Granada, de manera muy distinta a otros sitios. No hay una Semana Santa que sea estándar en toda Andalucía. Lo voy comprendiendo y lo voy queriendo. Al mismo tiempo es un aglutinador de la vida social. La gente indica su pertenencia a una hermandad y lo manifiesta con naturalidad, en una sociedad, como la nuestra, donde lo religioso parece que hay que esconderlo”.