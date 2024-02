AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA: Vía Crucis de Federación y Veneración a la Patrona

Viernes, 23 de febrero

18.15 h. Iglesia San Pedro y San Pablo. Traslado Imágenes Cristo de la Misericordia y Soledad de Santa Ana a la Catedral con motivo del Vía Crucis de Federación. Itinerario: Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Puerta Real de España, Alhóndiga, Jaúdenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas,

20. 30 h. Interior de la Santa Iglesia Catedral. Rezo del Santo Vía Crucis. Organiza: Real Federación de Hermandades y Cofradías.

Regreso: Puerta del Perdón, Pie de la Torre, Cárcel Baja, Pasaje de Diego de Siloé, Gran Vía de Colón, Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Carrera del Darro.

-20.30 h. Auditorio Manuel de Falla. Pasión Cofrade. Marchas procesionales. Presenta: Jorge de la Chica. Organiza: Joven Orquesta del Sur de España.

Sábado 24 de febrero

17 h. Real Monasterio de San Jerónimo. Procesión Infantil Dulce Jesús Divino Redentor. Participa la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de la Misericordia de Vegas del Genil. Organiza: Hermandad Soledad de San Jerónimo

17 h.Basílica Nuestra Señora de las Angustias. Solemne Veneración a la Patrona de Granada, tras su restauración.

18 h. Salón de actos Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Presentación del cartel de la Asociación Ánima Christi. Autor: Carlos Acal. Orador: Antonio Padial.

19 h. Iglesia San Gil y Santa Ana. Concierto “Spes Est Fortitudo Nostra”. Organizan: Banda de Música “Felipe Moreno de Cúllar Vega” y Hermandad de la Esperanza. Presenta: Jorge de la Chica.

19 h. Monasterio de la Concepción. Rezo del Santo Vía Crucis. Itinerario: San Juan de los Reyes, Cuesta del Chapiz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Cárcel Alta, San Juan de los Reyes, Placeta de la Concepción.

20 h. Desde San Pedro hasta la Iglesia de San Gil y Santa Ana. Traslado de la Virgen de la Soledad.

20 h. Parroquia del Salvador. Pregón y presentación del cartel de la Hermandad de Pasión y Estrella. Orador: José Antonio Ramírez Román. Interviene: Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.

20.30 h.Parroquia de Regina Mundi. Presentación del cartel "ALEGRÍA 2024". Autor: Rodrigo Cabezudo. Oradora: Encarna Vargas. Intervendrá la Banda de Cornetas de Jesús Despojado de sus Vestiduras.

20,30 h. Iglesia de Santo Domingo. Concierto de marchas procesionales.Organiza: Banda de Cornetas y Tambores de la Victoria.

21 h.Basílica Nuestra Señora de las Angustias. Vigiliaa la Patrona de Nuestra Ciudad. Organiza: Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada y su Archidiócesis.

Domingo 25 de febrero

10.45 h. Iglesia de San Miguel. Reunión de formación de nuevos hermanos. Organiza: Cofradía de la Aurora.

11,00 h. Parroquia del Sagrario. Presentación del cartel de la Cofradía del Cautivo. Autor de la pintura: Bruno Alcón. Presentador: Fernado Egea. Al término del acto tendrá lugar un concierto de la Agrupación musical María Santísima de la Cabeza de Exfiliana.

12 h. Auditorio de Caja Rural de Granada. Concierto benéfico. Interviene: A. M. Dulce Nombre de Jesús, Banda de Música El Saucejo de Sevilla y la Banda de Música San Sebastián del Padul. Organiza: Hermandad de la Lanzada.

12 h. Iglesia de Santa Ana. Salida procesional del Niño Jesús de la Esperanza. Acompaña: Banda CC.TT Jesús del Gran Poder. Itinerario: Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, C/ Cárcel Alta, C/ San Juan de los Reyes, Placeta de la Concepción, C/ Portería de la Concepción, C/ Concepción de Zafra, Carrera del Darro, Plaza Nueva y Plaza de Santa Ana.

12 h. Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Presentación del cartel Paciencia y Penas. Orador: Manuel Infante. Interviene: Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.

13 h. Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Eucaristía de Acción de Gracias. Celebra: Excmo. Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo, Arzobispo de Granada.

13 h. Colegio Salesiano San Juan Bosco. Procesión infantil. Organiza: Redención y Salud.

19 h. Monasterio de Santa Isabel la Real. Santo Vía Crucis a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas hasta la Iglesia de Santo Domingo.