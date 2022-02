Vuelven las dudas sobre la permanencia del Granada en Primera Division

El objetivo del Granada esta temporada es la permanencia en la categoría. Los últimos resultados, con cuatro jornadas consecutivas sin sumar un punto, han vuelto sembrar algunas dudas sobre la posibilidad de lograrlo, especialmente por las sensaciones que en determinados momentos ofrece el equipo. El primero en ser cuestionado es el entrenador, Robert Moreno. Después, las críticas se dirigen a la composición de la plantilla, donde la defensa sigue siendo un punto demasiado débil. Además, ha sido una línea que no se ha reforzado en el mercado invernal.

También llama la atención el protagonismo que se está a dando los últimos fichajes, cuando de las palabras del entrenador se deducía que iban a ser los veteranos los encargados de continuar comandando el equipo. Algunos de estos jugadores, que han contribuido a llevar a Granada a cotas nunca antes alcanzadas en su historia, han perdido protagonismo.

La plantilla ha trabajado este lunes. Machís ya ha vuelto de América sin poder concretar su traspaso al Charlotte de Estaods Unidos y es un jugador más a disposición del técnico, que ahora cuenta con una plantilla numerosa, idea que al principio no estaba entre sus preferencias. El equipo descansa este martes y el miércoles vuelve al trabajo con el objetivo de preparar el encuentro del próximo sábado ante el Villarreal. Este partido, si bien no se plantea como un ultimátum para el entrenador, puede suponer que se produzca una situación complicada en el caso de que no logre victoria.