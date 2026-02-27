Las Titas da la bienvenida al buen tiempo con el estreno de su nueva carta

Con la llegada del buen tiempo y el sol, una de las terrazas más concurridas se prepara para el fin de semana. El restaurante Las Titas ha anunciado una renovación completa de su propuesta gastronómica, coincidiendo con el aumento de las temperaturas. Su responsable, Luis García, ha explicado que "el sitio invita a poder estar aquí con esta terraza tan grande que tenemos y con este buen tiempo".

Novedades para todos los públicos

La nueva carta del restaurante busca satisfacer todos los paladares. Entre las novedades, García destaca un tartar de aguacates, el jamón ibérico y surtidos ibéricos. También se incorporan ensaladas calientes, como una con "torta de lomo y queso y bacon", y unas miguitas "espectaculares". Pensando en los más pequeños, se han añadido nachos, junto a clásicos como los torreznos de Soria y platos principales contundentes.

Para los amantes de la carne, la oferta incluye un entrecot de vaca gallega, rabo de toro y una nueva hamburguesa de angus. Además, Luis García resalta la importancia de la brasa en su cocina, que redondea una variedad con la que cubren "de todo lo que quiera" el cliente.

La importancia de la reserva

Debido a la gran afluencia de público que se espera con el buen tiempo, desde el restaurante se hace una recomendación clara. Luis García aconseja planificar la visita: "una llamada de teléfono un día antes, reservan su mesa, ya pueden venir tranquilos". Según explica, de esta forma se evitan las grandes aglomeraciones que se forman en el local, especialmente durante el fin de semana.