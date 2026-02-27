COPE
Podcasts
GastroCope Castellón
GastroCope Castellón

TURISCOPE CASTELLÓN | 27 FEB 2026

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la recreación histórica Operation Erika que se celebra en Culla.

TurisCope Castellón
00:00
Descargar

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la recreación histórica Operation Erika que se celebra en Culla.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura9:44 min escucha

Descargar

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la recreación histórica Operation Erika que se celebra en Culla.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking