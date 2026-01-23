Salar proyecta su Villa Romana hacia el futuro con una inversión millonaria

El municipio de Salar ha desembarcado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una agenda de trabajo centrada en el futuro de su Villa Romana. A pesar del ambiente ensombrecido por el fatal accidente ferroviario en Adamuz, que ha llevado a la cancelación de los actos institucionales, el equipo municipal mantiene sus reuniones técnicas para asegurar el porvenir turístico del yacimiento.

Un proyecto de 3 millones de euros

El proyecto central es la nueva obra de la Villa Romana, que cuenta con una inversión de 3 millones de euros. Actualmente, el yacimiento se encuentra cerrado a los visitantes, pero su reapertura está prevista para junio. La intervención incluye la instalación de una cubierta espectacular de estilo romano, nuevas pasarelas y una visión completa de la zona excavada, elementos que transformarán la experiencia de la visita.

Vamos a tener un yacimiento arqueológico de primer nivel"

El objetivo es posicionar a Salar como un referente patrimonial. "Vamos a tener un yacimiento arqueológico de primer nivel", ha afirmado el alcalde, Armando Moya. Se espera que el impacto económico sea "muy importante" no solo para el municipio, sino para toda la comarca, generando un aumento significativo de las visitas.

Impulso al turismo del Poniente

Esta iniciativa busca crear sinergias con otros atractivos del Poniente Granadino, como Alhama, Loja, Montefrío o Huétor Tájar. La Villa Romana de Salar se presenta como una oportunidad para dinamizar la economía en la región y ofrecer nuevas alternativas para combatir la despoblación en la "España vaciada" a través del turismo.

Tenemos allí un patrimonio muy bonito para ver"

El alcalde ha subrayado la riqueza patrimonial de la provincia más allá de los destinos consolidados como la capital, la costa o Sierra Nevada. "Tenemos allí un patrimonio muy bonito para ver", ha destacado sobre el potencial de la zona, que incluye el Geoparque, el Castillo de la Calahorra y otros muchos enclaves que incluso los propios granadinos no conocen.

La agenda de Salar en la feria también incluye la recepción del distintivo de Destinos Turísticos Inteligentes y reuniones con las asociaciones de Pueblos Mágicos de España y de Villas Romanas de España. A pesar de la dificultad de la decisión, el alcalde justificó su presencia en FITUR: "Entendíamos que la vida sigue, el trabajo que hemos hecho durante todo un año y esas reuniones técnicas [...] pues deberíamos de estar aquí".