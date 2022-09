Los motivos por los que Karanka comienza a ser cuestionado por algunos sectores

Karanka comienza a buscar excusas para el mal juego desplegado por su equipo en los dos últimos partidos. En Andorra se jugó mal y en Eibar peor. Después tres de victorias ante clubes poco poderosos desde el punto de vista económico, el Granada ha acumulado dos derrotas seguidas y surgen todo tipo de dudas. El técnico echa en falta a dos de los lesionados, Soro y Melendo, sobre los que seguimos sin conocer nada concreto sobre su situación. También argumenta que la plantilla todavía está en procesión acoplamiento, debido a que muchos jugadores llegaron con la pretemporada bien avanzada. Las excusas del entrenador se dirigen hacia sus futbolistas y las circunstancias, aunque no parece asumir errores propios.

Pero el Granada, por su poderío económico, no tiene excusas para jugar tan mal. Puede perder y la situación de la categoría se presta a este tipo de traspiés, pero distinto es ofrecer una imagen tan penosa como la ofrecida en los dos últimos encuentros. No tiene todavía una explicación convincente que el técnico no cuente, hasta el momento, con un centrocampista de la categoría de Meseguer, que está entre los mejores futbolistas de Segunda, cuando uno de los principales problemas del Granada se encuentra en el centro del campo. Entre los futbolistas que actuaron ayer es difícil encontrar a alguno que cumpliera con las expectativas de manera continuada. Las críticas están llegando hasta la portería. No se trata de culpar a Ferreria de ningún gol, aunque tampoco tuvo ninguna actuación espectacular, es decir no salvo ningún disparo complicado.

No obstante, todavía estamos a principio de temporada y por tanto hay tiempo suficiente para solventar las dificultades. Incluso queda un mercado invernal para solventar las carencias que pueda tener la plantilla.