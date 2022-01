La llegada de Diego Costa puede estar condicionada a la salida de Bacca

Foto: Granada CF

La plantilla del Granada puede recuperar efectivos de cara al encuentro frente al Barcelona, todo dicho con la máxima prudencia y partiendo de que no existen informaciones oficiales. Escudero y Aarón han vuelto a entrenar con normalidad. Ahora mismo no lo hacen Bacca, Rochina, Arias y Montoro, pero insistimos en que oficialmente no hay ningún dato.

Como detallamos ayer, el aforo se ha reducido al 75 %, ya se suspendió la venta de entradas para este encuentro y los aficionados deberán entrar en tramos de acuerdo con la información que ofrecimos y que tienen en nuestra web. Son cuatro turnos y el acceso comenzará una hora antes del partido se disputa el sábado (18,15 h.). Esta situación se prolongará durante todo el mes de enero.

El encuentro será complicado, pero el Barcelona de esta temporada no es tan temible como otras campañas y además el Granada en el partido de la primera vuelta consiguió empatar en el Camp Nou.

Fichajes

El mercado de fichajes se mueve en dos direcciones, es decir jugadores que pueden marchar a otros clubes y futbolistas que pueden llegar para reforzar la plantilla. Una prioridad sería encontrar acomodo en otro club a Bacca y otra reforzar al equipo, al menos en la posición de ataque. De otra parte, sigue atascada la cesión de Alex Collado. Aunque el Barcelona la dio por segura, todavía existen dificultades, al parecer burocráiticas, para concretar su fichaje. Uno de los mejores posicionados para reforzar al Granada es Diego Costa, pero también es pretendido por Cádiz, Elche y Celta. El jugador se acaba de proclamar campeón de Cope en Brasil con el Atlético Mineiro. Su llegada podría estar condicionada a la salida de Bacca.