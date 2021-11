El Granada comienza este martes a preparar el partido frente al Real Madrid

Foto: Granada CF

Estamos en la semana del Real Madrid. El equipo de la capital de España visita este domingo el Nuevo Los Cármenes (16,15 h.). La situación de la clasificación hace que el Granada, de no vencer el encuentro, tenga que depender de lo que haga el Elche, que juega con posterioridad y con el que está empatado a puntos, para conocer si termina o no la jornada en zona de descenso. Siempre quedará, en el peor de los casos, pensar que es una clasificación provisional y además no ganar en este partido, entra dentro de lo normal, pese a que no estemos ante el mejor Real Madrid de la historia. De hecho la estadísticas dice que de las 24 veces que el equipo blanco ha venido a Granada como visitante ha perdido 5 veces, ha empatado 6 y ha ganado en 13.

La plantilla inicia sus entrenamientos este martes, tras un período de descanso no muy usual por su duración y que incluso han aprovechado algunos jugadores para hacer viajes dados a conocer el redes sociales. Es por ejemplo el caso de Carlos Neva, al que hemos podido ver en Italia. Robert Moreno ha programado cinco sesiones de trabajo, todas matinales. Entre mañana y el viernes el escenario será la Ciudad Deportiva y el sábado lo hará en en Nuevo Los Cármenes. Lo internacionales son esperados para el jueves. Mañana tienen su último compromiso. Además Machís y Abram se enfrentarán porque se disputa el Venezuela – Perú. Parece clara la reaparición de Gonalons en el once. También podría volver a estar a disposición den entrenador Eteki y existen dudas sobre un posible reaparición de Milla.

Junta General

El club ha convocado los días 15 y 16 de noviembre Junta General de Accionistas. En ella se podría adoptar, entre otras decisiones, habilitar a los consejeros del club, que hasta la fecha no percibían ninguna remuneración por su labor, para que sí puedan hacerlo en el futuro. Se establecería una cantidad máxima.