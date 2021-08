El Granada busca un extremo

Foto: Granada CF

Robert Moreno contará, salvo sorpresa de última hora, con la plantilla al completo para la disputa del encuentro que este sábado (19,30) lo enfrentará la Valencia. Por tanto, ya está recuperado Eteki. El equipo celebrará mañana su último entrenamiento en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El histórico de enfrentamiento del Valencia como equipo visitante en Granada es favorable a los rojiblancos. En Primera División se han visto las caras en 25 ocasiones con un balance de 11 victorias para los rojiblancos, 6 empates y 8 derrotas. La pasada campaña el Granada venció por 2 a 1.

Dudas en las porterías

El Valencia es un equipo de notable historia. El cuarto club que más temporadas ha estado en la máxima categoría del fútbol español, pero ahora no atraviesa su mejor momento. Este año tiene como entrenador a Bordalás y presenta el típico juego de este técnico, donde a veces el reglamente se lleva al límite. Para el partido de este sábado tiene dudas en la portería. No se conoce si actuará Mamardarshvil, georginao que procede del Dinamo de Tiblisi y que se enfrentó al Granada en la competición europea durante la pasada temporada. No apuntaba a titular, pero por lesión de Jasper Cilessen, formó parte del once en el primer partido de liga y realizó un gran encuentro.

También tiene tiene dudas en su meta en Granada. Se desconoce si debutará como titular Maximiano, o si continuará bajo palos Aarón. El portugués lleva varios días entrenando con sus compañeros y es el último fichaje del Granada.

Mercado

La cesión de Antoñín al Málaga ya es oficial. El delantero retorna al club que lo traspasó a Granada. El año pasado también fue cedido, en este caso al Rayo. El delantero tiene contrato con el equipo del Nuevo Los Cármenes hasta 2024. Esto altera el límite salarial del Granada y ofrece mayor margen de maniobra para nuevas incorporaciones. Se continúa tanteando el mercado y sigue siendo una opción el valencianista Kangy Lee, pero el coreano parece que gusta más a la propiedad que a la dirección deportiva, que todo hace indicar no descarta insistir en Alex Collado, extremo del Barcelona. El retorno de Kenedy, ya no es posible. El brasileño se ha sido cedido por el Chelsea al Flamengo.

El club dispone de un margen salarial suficiente para realizar alguna operación para tratar de mejorar la plantilla, pero también se piensa en no agotar esa cantidad de ante la posibilidad de realizaar operaciones en el mercado invernal.